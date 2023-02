PHOTO RYAN KANG, ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) Tiger Woods, de retour sur les verts après sept mois d’absence, a connu un 2e tour très compliqué vendredi au Genesis Invitational, où il totalise désormais +1, ce qui pourrait être insuffisant pour se qualifier pour la suite du tournoi.

Agence France-Presse

La superstar du golf, aux 15 titres du Grand Chelem, a rendu une carte de 74, soit trois coups au-dessus du par, qui le positionne provisoirement au 68e rang après 36 trous. Son classement pourrait bien bouger d’ici à la fin de la journée, car la plus grande partie des 128 autres concurrents étaient encore en jeu après lui.

Parti dans les neuf derniers trous avec, comme la veille, le N.2 mondial Rory McIlroy et son ami Justin Thomas, Woods a d’abord commis deux bogueys consécutifs aux N.12 et N.13, qui l’ont ramené à 0.

Mais il a su immédiatement réagir en plaçant son premier oiselet du jour au N.14. Puis un deuxième au N.17, là où la veille il avait fini très fort, avec trois oiselets réussis aux trois derniers trous. Cette fois il n’est pas passé loin aux N.16 et N.18, une portion où il a manifestement ses aises.

La seconde partie du parcours ne lui a guère laissé l’occasion de briller. Il a même fini bien mal, concédant trois autres bogueys sur ses quatre derniers trous aux N.6, N.8 et N.9. Sur ce dernier, sa balle a roulé sur le rebord avant de ressortir, sans quoi il aurait assuré la normale et certainement son maintien dans le tournoi.

Avant le Genesis, compétition qu’il parraine, mais qu’il n’a jamais encore remportée, il n’a manqué « le cut » que 6 fois en 257 épreuves.

Sur le parcours exigeant du Riviera Country Club, Woods a montré plus de frustration liée à son jeu que de faiblesse sur le plan physique. Il y a quasiment deux ans, non loin de ce site, sis à Pacific Palisades, il avait eu un grave accident de voiture, qui lui causa plusieurs fractures ouvertes aux jambes, la droite ayant été la plus endommagée, qui ne donnaient guère d’espoir quant à la poursuite de sa carrière.