Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Schuyler Dixon, Associated Press

Hintz a ajouté un but dans un filet désert, avec 2 : 11 à écouler à la troisième période. Il s’agissait de son 22 e de la saison.

Joel Eriksson Ek, en avantage numérique, a réussi le seul but du Wild tard au second engagement.

Radek Faksa, à l’aide d’un tir sur réception lors d’une poussée à deux contre un avec Tyler Seguin, a marqué cinq minutes plus tard. Puis Jani Hakanpaa a fait dévier un tir de Roope Hintz à mi-chemin de l’engagement.

Le 20 e but de la saison du capitaine des Stars, à la suite d’une passe parfaite de la recrue de 19 ans Wyatt Johnston, a lancé les siens vers une deuxième période de trois buts pour les meneurs de l’Association Ouest.

Jamie Benn a marqué le premier but de la rencontre après 23 secondes de jeu en deuxième période de son 1001 e match en carrière, et les Stars de Dallas ont défait le Wild du Minnesota 4-1 mercredi soir.

Kreider et Chytil propulsent les Rangers vers un gain

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Chris Kreider

Chris Kreider et Filip Chytil ont aidé les Rangers de New York à connaître un bon départ en première période, et ces derniers ont tenu le coup pour finalement vaincre les Canucks de Vancouver 4-3 mercredi soir.

Alexis Lafrenière et Mika Zibanejad ont également touché la cible pour les Rangers, qui ont signé une troisième victoire de suite. Les Rangers ont également gagné quatre matchs d’affilée devant leurs partisans et 11 de leurs 14 derniers à domicile.

Dans la victoire, K’Andre Miller a obtenu trois mentions d’aide, Jacob Trouba, deux, tandis que le gardien Igor Shesterkin repoussait 22 tirs.

Conor Garland, Vasily Podkolzin et Elias Pettersson ont réussi les filets des Canucks. Le défenseur Quinn Hughes a amassé deux aides et Spencer Martin a terminé la rencontre avec 17 arrêts.

Les Rangers présentent une fiche de 18-4-3 depuis le 5 décembre. De leur côté, les Canucks affichent un dossier de 4-12-1 depuis le 27 décembre.

Allan Kreda, Associated Press