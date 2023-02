Voici notre plus récente cuvée de réponses à vos questions.

Mais qui fait quoi ?

« Durant un match de la NFL, quel est le partage des responsabilités entre l’entraîneur-chef et les coordonnateurs à l’attaque ou à la défense ? On nous montre souvent à la télé l’entraîneur-chef qui semble plutôt observer le jeu sur les lignes de côté, mais sans paraître prendre toutes les décisions. »

Denis Bouchard

Réponse de Nicholas Richard

Comme la partie enfouie d’un iceberg, la majorité du travail effectué par l’entraîneur-chef est faite en amont, loin des projecteurs. C’est lui qui motive les troupes, qui fait l’analyse vidéo du match avec les joueurs, qui choisit les stratégies globales, qui définit l’identité de l’équipe, qui dessine le plan de match et qui gère les entraînements. Autrement dit, il trace le dessin. Ensuite, les coordonnateurs doivent colorier ledit dessin sans dépasser, pour donner vie à l’œuvre, tout en suivant les contours imposés. Habituellement, ce sont les coordonnateurs qui appellent les jeux lors des matchs. C’est toutefois l’entraîneur-chef qui a le dernier mot. Ainsi, si lors d’un quatrième essai le coordonnateur offensif veut tenter un jeu au sol pour un court gain, mais que l’entraîneur-chef trouve préférable d’y aller pour un botté de dégagement, c’est lui qui a le dernier mot. Au cours du match, l’entraîneur-chef s’assure que son plan de match fonctionne et que ses assistants le respectent, sans pour autant s’ingérer dans chaque décision.

C’est quoi, ça, autour du cou ?

PHOTO ARCHIVES USA TODAY SPORTS Tony Pollard, des Cowboys de Dallas

« Bonjour ! En regardant le match de football entre Dallas et Tampa Bay, j’ai remarqué que certains joueurs portaient quelque chose autour de leur cou [ouvert à l’avant]. Pouvez-vous me dire c’est quoi et à quoi ça sert ? »

Annie Jutras

Réponse de Nicholas Richard

Je me posais moi-même la question au cours des dernières semaines. Cette sorte de collier est appelé le Q-Collar. Cette pièce d’équipement portée notamment par Dalton Schultz et Tony Pollard, des Cowboys de Dallas, est en fait une protection pour réduire l’impact des coups à la tête. Puisque je n’ai pas étudié en sciences naturelles au cégep, il sera plus facile d’expliquer ses bienfaits en utilisant les explications de la Food and Drug Administration du gouvernement américain, qui a approuvé son utilisation. Le collier exerce une pression sur la veine jugulaire du cou et il est maintenu en place par un ressort métallique. Ainsi, avec cette pression, l’afflux de sang vers le cerveau est augmenté. Si bien que le sang se rend plus facilement dans le crâne et ce surplus de sang crée une sorte de coussin autour du cerveau. Donc les chocs sont atténués lors de contacts et ça tend à réduire le nombre, ou du moins les effets, des commotions cérébrales.

En hausse, en baisse ?

« Dans votre section d’après-match, où on voit un joueur en hausse et un en baisse, j’aimerais comprendre le principe de cette évaluation. En hausse par rapport à quoi, à quand ? En baisse par rapport à quoi, à quand ? Ces deux mots demandent une comparaison. À moins que la comparaison s’applique à lui-même, dans ce cas ça voudrait dire que les autres joueurs sont tous égaux à eux-mêmes ! »

Hilaire Bédard

Réponse de Katherine Harvey-Pinard

Il s’agit surtout de nommer un joueur qui a connu une bonne ou une moins bonne performance ce soir-là. Évidemment, nous nous basons sur les performances passées dudit joueur pour évaluer s’il est en hausse ou en baisse de façon générale dans son jeu. Quand vous dites que « ça voudrait dire que les autres joueurs sont tous égaux à eux-mêmes », c’est à peu près ça. Nous tentons d’identifier un joueur qui a montré des efforts ou des résultats supérieurs ou inférieurs par rapport à ceux qu’il a l’habitude de démontrer.

Combien de temps sur la glace ?

PHOTO DAVID KIROUAC, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Pierre-Luc Dubois, des Jets de Winnipeg, tente d’échapper à David Savard, du Canadien.

« J’aimerais savoir comment la LNH comptabilise les minutes passées sur la glace pour chaque joueur des deux équipes. Cela semble assez compliqué. »

Pierre Piché

Réponse de Simon-Olivier Lorange

Malgré l’introduction de puces dans l’uniforme des joueurs, qui permettent notamment aux réseaux de télévision de comptabiliser des statistiques et de produire rapidement des infographies, le temps de jeu est toujours comptabilisé à la main par les officiels hors glace présents à l’aréna. Ceux-ci épient les joueurs et enregistrent chaque changement d’unité. Dans un courriel, Russell Levine, vice-président, Statistiques et information, de la LNH, nous a toutefois précisé que ces officiels utilisent désormais « l’assistance » des technologies de traçage de la rondelle et des joueurs.

Histoire de contrats

« Quand un joueur qui devait devenir joueur autonome sans compensation signe un contrat un an à l’avance, mais qu’il est échangé au cours des semaines ou mois suivants, est-ce que son nouveau contrat le suit automatiquement ? »

Jean-François Codère

Réponse de Simon-Olivier Lorange

Oui. Lorsqu’une équipe acquiert un joueur, elle prend tout ce qui vient avec, à moins que son club initial accepte de retenir une portion de salaire. Par exemple, si le Canadien échangeait immédiatement Jake Allen, sa nouvelle formation le paierait d’abord en vertu de son contrat actuel, mais aussi pour celui qu’il a déjà signé en vue des deux prochaines saisons, à un salaire supérieur. Cela étant dit, le cas de figure est extrêmement rare, puisqu’on présume qu’un joueur et une équipe qui s’entendent à l’avance sur les termes d’un contrat sont, sans faire de mauvais jeu de mots, en bons termes tout court. Ils voudront donc, probablement, faire un bout de chemin ensemble.