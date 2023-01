(Oshawa) Madeline Schizas a admis ressentir une certaine pression cette semaine en tant que championne canadienne en titre.

Lori Ewing La Presse Canadienne

L’Ontarienne de 19 ans, qui était la dernière femme à patiner au Tribute Communities Centre, samedi, a résisté à Kaiya Ruiter pour remporter son deuxième titre canadien en patinage artistique.

« Je savais que les patineuses devant moi m’avaient mis de la pression pour offrir un programme qui ne devait pas nécessairement être parfait, mais qui devait être bon du début à la fin. C’était difficile, a expliqué Schizas. J’étais dans les coulisses et je me disais que ce ne serait pas de la tarte. Je suis simplement heureuse que ç’ait été un combat du début à la fin. La fin de ce programme n’a pas été facile, mais j’ai poussé jusqu’au bout et j’en suis heureuse. »

Vêtue de couleurs corail et patinant sur la musique de « West Side Story », Schizas a atterri six triples sauts pour obtenir 128,15 points lors de son programme libre, pour un total de 196,47 points.

Ruiter, une patineuse de 16 ans originaire de Calgary, est passée de la sixième place après le programme court à la médaille d’argent grâce au meilleur pointage du programme libre (129,82).

« C’est absolument incroyable, a mentionné Ruiter. C’était tellement inattendu. J’ai patiné à mon mieux et j’ai en plus gagné une médaille. Je n’arrive toujours pas à y croire. »

Fiona Bombardier, la fille de 17 ans de la double olympienne Josée Chouinard, a décroché la médaille de bronze avec 180,54 points.

Schizas a conquis une légion d’admirateurs avec ses impressionnants débuts olympiques l’an dernier à Pékin, où son programme court dans l’épreuve par équipe a propulsé le Canada en finale et éventuellement à une quatrième position.

Elle a qualifié son deuxième titre canadien consécutif de « surréaliste ».

« Je ne pense pas que je l’aurais cru si on m’avait dit quand j’étais enfant ou que si on m’avait dit en 2020 que je serais double championne canadienne. C’est pourtant le cas en ce moment », a indiqué Schizas.

Ruiter a été la championne canadienne junior 2020 à seulement 13 ans, battant un peloton de patineuses qui avaient dans la plupart des cas au moins deux ans de plus.

Elle aurait été tout juste assez âgée pour participer aux Jeux olympiques de Pékin, mais une horrible blessure l’a mise à l’écart pour la saison.

« J’ai atterri sur ma lame de patin et elle a coupé deux de mes muscles du mollet, a déclaré Ruiter. C’était vraiment difficile. En revenant, j’ai eu des problèmes de tissu cicatriciel et des lésions nerveuses tout au long de l’été. Donc, je n’ai vraiment repris l’entraînement qu’en septembre. »

Les Championnats canadiens déterminent l’équipe canadienne pour les Championnats du monde, qui auront lieu du 20 au 26 mars à Saitama, au Japon.

Le Canada ne détient qu’une seule place en simple féminin.

Alors que Schizas obtiendra cette place lorsque l’équipe sera nommée, dimanche, Ruiter attendait avec impatience le Championnat du monde junior à son domicile de Calgary, au WinSport Event Centre.

Les programmes libres de danse sur glace, en couple et en simple masculin se tiendront plus tard samedi.