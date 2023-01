L’aventurière et réalisatrice québécoise Caroline Côté vient d’atteindre le pôle Sud, seule, sans assistance, pulvérisant au passage un record de vitesse féminin établi en 2016.

La Québécoise a parcouru un trajet de 1100 kilomètres entre Hercules Inlet, près de la côte, et le pôle Sud, en un peu plus de 34 jours. Et ce, dans des conditions de météo et de terrain particulièrement difficiles. À son arrivée, le mercure indiquait -30 degrés Celsius.

Le précédent record pour une femme appartenait à la grande aventurière suédoise Johanna Davidsson, qui avait accompli ce trajet en 38 jours et 23 heures en décembre 2016.

Une Britannique, Wendy Searle, essayait elle aussi de battre ce record cette année. Elle a toutefois dû abandonner après deux semaines d’expéditions en raison d’une infection pulmonaire et des conditions sur le terrain, « les pires de la dernière décennie », selon son équipe.

Mme Searle avait beaucoup d’expérience : elle avait réalisé cette route en 2019-2020 en 42 heures. Cette mère de trois enfants visait le record de vitesse cette année.

Pour sa part, Caroline Côté a persisté. La Québécoise s’y connaît également en expédition polaire. Elle a récemment réalisé une traversée hivernale de l’archipel de Svalbard, en Arctique, au nord de la Norvège, avec son conjoint Vincent Colliard. Faire une expédition solo en Antarctique représentait pour elle un nouveau défi. Mais avant le départ, elle ne voulait pas mettre l’accent sur le record à battre.

« C’est plus une bataille avec moi-même que je vais faire », disait-elle.

Mais elle y pensait. Elle espérait surtout fracasser le record de façon décisive.

« Le but, c’est d’aller chercher le record des 10 prochaines années, disait Vincent Colliard au début de l’expédition de Caroline Côté, en décembre dernier. Ce serait dommage de faire autant d’efforts pour que le record tombe l’année prochaine. »

Vincent Colliard a travaillé de concert avec Caroline Côté avant l’expédition pour la préparer pleinement à ce qui l’attendait : gestion des skis, du traîneau, du matériel de cuisson, de camping, etc.

La jeune femme a eu un petit problème d’équipement au début de l’expédition, un ski qu’elle a été capable de réparer.

Après un très court repos au pôle Sud, où se trouve la base scientifique américaine Amundsen-Scott, Caroline Côté devrait embarquer à bord d’un appareil Twin Otter pour retourner à Union Glacier, où se trouve un grand camp de base composé de dizaines de tentes, dont une grande et confortable tente-cafétéria. Les aventuriers qui se rendent au pôle Sud et les alpinistes qui tentent d’escalader le plus haut sommet de l’Antarctique, le massif Vinson, transitent généralement par Union Glacier.

Un autre vol de plus de quatre heures permettra à Caroline Côté de retourner à Punta Arenas, au Chili.