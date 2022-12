Carey Price avait une place bien au chaud dans notre palmarès des retraites sportives de 2022… mais le célèbre gardien du Canadien ne s’est pas retiré. Enfin, pas officiellement. Cela devra probablement attendre 2026 et quelque 25 millions de plus. D’ici là, voici notre sélection personnelle des retraites qui ont le plus marqué la dernière année.

PHOTO STÉPHANE MAHÉ, ARCHIVES REUTERS Tom Dumoulin

10- Tom Dumoulin

Trois grands cyclistes des deux dernières décennies ont disputé leur dernière course professionnelle en octobre : l’Italien Vincenzo Nibali, l’Espagnol Alejandro Valverde et le Belge Philippe Gilbert. Je retiens néanmoins la retraite hâtive de Tom Dumoulin, qui a annoncé son départ en août à l’âge tendre de 31 ans. Vainqueur du Tour d’Italie et champion du monde du contre-la-montre en 2017, le Néerlandais a également décroché deux médailles d’argent olympiques au chrono en 2016 et en 2021. Le deuxième du Tour de France de 2018 n’avait simplement plus le moral pour rouler. « Le réservoir est vide, les jambes sont lourdes et les séances d’entraînement ne fonctionnent pas comme je l’espérais », a-t-il expliqué avant de renoncer à disputer les Mondiaux pour la toute dernière fois.

PHOTO JONATHAN HAYWARD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Zdeno Chara a soulevé la Coupe Stanley avec les Bruins de Boston en 2011.

9- Zdeno Chara

Honni à Montréal, vénéré à Boston : le capitaine qui a soulevé la Coupe Stanley le plus haut dans toute l’histoire ne patrouille plus sur les patinoires de la LNH pour la première fois en un quart de siècle. En 1680 matchs, Zdeno Chara a inscrit 209 buts et 680 points en plus d’écoper de 2085 minutes de pénalité, dont cinq lui ont valu quelques appels au 911 un certain soir au Centre Bell. Gagnant du trophée Norris en 2009, le défenseur a disputé 14 saisons sous les couleurs des Bruins, qu’il a menés à une première Coupe Stanley en près de 40 ans. Leader hors pair, le Slovaque de 45 ans a transmis le flambeau à Patrice Bergeron, qui a lui-même sursis à son projet de retraite. Prochaine étape pour « Zee » : le Temple de la renommée du hockey.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Justine (à gauche) et Chloé Dufour-Lapointe ont marqué les esprits en remportant respectivement l’or et l’argent en bosses aux JO de Sotchi en 2014.

8- Justine et Chloé Dufour-Lapointe

Les sœurs Dufour-Lapointe ont fait leur dernier tour de piste olympique aux Jeux de Pékin en 2022. Quatre ans après l’aînée Maxime, Justine et Chloé ont tiré un trait sur leur carrière en ski acrobatique. Elles ont marqué les esprits en remportant respectivement l’or et l’argent en bosses aux JO de Sotchi en 2014. Révélée avec une cinquième place à Vancouver en 2010, Chloé a surmonté plusieurs obstacles pour se qualifier de justesse pour Pékin, où elle a réussi le meilleur résultat canadien chez les femmes (9e). Médaillée d’argent à PyeongChang en 2018, Justine a pour sa part été victime d’une chute dramatique en finale en Chine. La benjamine de 28 ans poursuivra désormais ses aventures sur deux planches sur les plus hauts sommets au sein du circuit professionnel de « freeride ».

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Antoine Duchesne au Grand Prix cycliste de Montréal en septembre dernier

7- Antoine Duchesne

Alors que la majorité des observateurs s’attendaient à le voir rebondir chez Israel-Premier Tech, l’équipe de son ami Hugo Houle, Antoine Duchesne a causé la surprise en annonçant sa retraite au début de la trentaine avant la présentation des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, qui ont été ses deux dernières courses. Le cycliste avait pourtant reçu une prolongation de contrat de sa formation Groupama-FDJ, mais il a préféré se retirer avec l’heureux souvenir d’un deuxième Tour de France réussi après avoir galéré pendant quelques saisons. Au pic et à la pelle, le nouveau père de famille a grimpé les échelons pour s’affirmer comme un coéquipier modèle dans le peloton européen, et ce, en gardant toujours le sourire !

PHOTO TONY AVELAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tom Brady

6- Tom Brady

Serait-ce la retraite la plus courte de l’histoire ? Quarante jours après avoir confirmé qu’il accrochait ses crampons après une primeur d’ESPN, Tom Brady a annoncé qu’il se relançait plutôt pour une 23e campagne à l’âge de 45 ans. Après le début de saison le plus difficile de sa carrière et son divorce avec la mannequin Gisele Bündchen, le célèbre quart-arrière a assuré qu’il n’abandonnerait pas ses Buccaneers de Tampa Bay en cours de route. Le gagnant de sept Super Bowls et de cinq titres de joueur le plus utile de la grande classique nous réserve-t-il un dernier coup d’éclat ?

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Pierre Gervais

5- Pierre Gervais

Jamais un gérant d’équipement à la retraite n’aura autant fait parler de lui. De nature discrète durant sa carrière de 35 ans avec le Canadien de Montréal, Pierre Gervais s’est ouvert à Mathias Brunet, qui a raconté son histoire dans le livre Au cœur du vestiaire. L’appréciation de Gervais du travail de l’ex-entraîneur-chef Dominique Ducharme et de l’ex-directeur général Marc Bergevin a plongé le Tout-Montréal dans une tempête médiatique d’une semaine où chacun a choisi son camp. La biographie s’est vendue comme de petits pains chauds, au point que notre collègue Mathias se serait infligé une tendinite à force de signer des dédicaces…

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Meaghan Benfeito aux JO de Tokyo, en 2021

4- Meaghan Benfeito

Meaghan Benfeito n’avait pas plongé depuis les Jeux olympiques de Tokyo à l’été 2021, mais elle a pris tout son temps pour mûrir sa décision. « J’ai fait le tour de ce que j’avais à accomplir, c’était vraiment le temps pour moi d’accrocher mon maillot », a affirmé la femme de 33 ans en entrevue avec La Presse. Son palmarès parle de lui-même : quatre Jeux olympiques et trois podiums, un parcours seulement surpassé par Émilie Heymans. D’une certaine façon, son départ marque d’ailleurs la fin d’une génération dorée pour le plongeon canadien, celle lancée par Heymans et Alexandre Despatie.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Charles Hamelin

3- Charles Hamelin

Cinq Jeux olympiques, six médailles, dont quatre d’or, un titre de champion mondial et 142 podiums en Coupe du monde : Charles Hamelin a quitté le patinage de vitesse courte piste comme l’un des athlètes les plus prolifiques de l’histoire canadienne. Pas mal pour un frêle garçon victime d’intimidation au primaire et qui a choisi ce sport pour suivre les traces de son jeune frère François, avec qui il a partagé l’or au relais lors des Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Leur père Yves a eu le privilège de les accompagner jusqu’au plus haut niveau à titre de directeur de la haute performance à Patinage de vitesse Canada. Malgré tous ces exploits, Charles est resté d’une humilité désarmante du début à la fin. « C’est vraiment magique », a confié le nouveau retraité maintenant âgé de 38 ans après avoir salué ses partisans pour la dernière fois aux Championnats du monde disputés à Montréal.

PHOTO COREY SIPKIN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Serena Williams

2- Serena Williams

Serena Williams a fait les choses en grand pour annoncer non pas sa « retraite » du tennis, un mot qu’elle abhorre, mais son « évolution » vers de nouveaux horizons. Derrière une page double spectaculaire du magazine Vogue, où elle s’affiche sur une plage en robe longue dont la traîne est tenue par sa fille de 5 ans, la joueuse américaine raconte au « je » comment ce passage la terrorise. « Je suis déchirée : je ne veux pas que ce soit terminé, mais en même temps, je suis prête pour la suite », a affirmé celle qui s’est décrite à ses débuts en Californie comme « la petite fille noire qui voulait simplement jouer au tennis ». Avec 23 titres du Grand Chelem en simple et 14 en double avec sa sœur aînée Venus, elle a fait évidemment beaucoup plus que cela en devenant une véritable icône internationale qui transcende le sport.

PHOTO GLYN KIRK, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Roger Federer (à gauche) en larmes au terme de son dernier match en carrière, un match en double disputé avec Rafael Nadal à la Coupe Laver, à Londres, en septembre dernier

1- Roger Federer

Elle avait beau être prévisible, la retraite de Roger Federer est celle qui a le plus ébranlé la planète sportive en 2022. Les émotions qu’il a soulevées lors de son tout dernier match, le 23 septembre à Londres en Coupe Laver, resteront à jamais gravées dans les esprits. Une photo où il tient la main de son partenaire de double et éternel rival Rafael Nadal, alors que les deux hommes sont en pleurs, disait tout. « Je ne suis pas triste, je suis heureux », a déclaré l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Au-delà de ses 20 titres du Grand Chelem, Federer, avec son revers de légende, a probablement été l’athlète le plus élégant du XXIe siècle.