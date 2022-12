Coupe du monde de ski de fond

Les Québécois célèbrent au royaume du ski

Les conditions étaient parfaites. La ville de Lillehammer s’était vêtue de son plus bel habit, et les fondeurs québécois en ont profité pour danser avec elle. Antoine Cyr et Katherine Stewart-Jones ont de quoi rendre fier l’Outaouais avec une 12e et une 13e place, dimanche, à l’épreuve du 20 kilomètres classique en départ groupé.