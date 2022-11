Carte postale

Une Québécoise au cœur de l’action

(Doha, Qatar) Sophie Laporte a participé aux Jeux d’été de Londres et de Rio. Aux Jeux d’hiver de Sotchi et de PyeongChang. Aux Jeux panaméricains de Toronto. Aux Jeux de la jeunesse de Buenos Aires et de Lausanne. Quoi d’autre ? Elle a aussi assisté à une Copa America, en Argentine. Maintenant, elle est ici, à Doha, pour la Coupe du monde de soccer.