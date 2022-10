Encore une belle cuvée de réponses à vos questions. Plusieurs petites réponses cette semaine, pour un format dégustation. Envoyez-nous vos prochaines questions.

Montrer patte blanche

Depuis quand les lanceurs doivent-ils faire vérifier leur main par l’arbitre après les manches ? Un fautif a-t-il été pris à tricher ?

Richard Payette

Réponse d’Alexandre Pratt :

Votre intuition est la bonne. C’est bel et bien la faute de tricheurs. Leur fournisseur de potion magique, un ancien employé des Angels de Los Angeles, a reconnu avoir préparé une lotion à base de résine de pin et de colophane. Ce produit permettait aux lanceurs de mieux agripper la balle, ou de la rendre plus vivante. Les arbitres ont commencé à vérifier les mains des lanceurs en 2021.

Où sont les matchs complets ?

Pourquoi ne voyons-nous presque plus jamais de lanceurs effectuer des matchs complets au baseball ?

Daniel Fournier

Réponse d’Alexandre Pratt :

En 1972, Steve Carlton a lancé 30 matchs complets. C’est deux de plus que TOUS les lanceurs des ligues majeures en 2021. Cette baisse est principalement attribuable aux recherches scientifiques. Les clubs tentent de mieux protéger le bras de leurs lanceurs, en réduisant la charge de travail. Aussi, plus le match progresse, plus le frappeur reconnaît les lancers, et plus le lanceur est fatigué. D’où l’intérêt, pour un entraîneur, de faire appel à des releveurs tôt dans la rencontre.

Primeau et le ballottage

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Cayden Primeau au travail devant le filet du Canadien

Si ce n’est pas cette saison, à partir de quand Cayden Primeau devra-t-il être soumis au ballottage avant d’être cédé à la Ligue américaine ?

Donald St-Pierre

Réponse de Simon-Olivier Lorange :

À moins d’un revirement majeur, ce n’est pas cette saison que ça va se passer. Le nombre minimal de matchs que doit avoir disputé Primeau avant de devoir être soumis au ballottage est de 74. À ce jour, il en a joué 18. Il faudrait donc qu’il prenne part à 56 rencontres en 2022-2023, ce qui semble peu probable. Cela étant, l’autre critère est le nombre de saisons professionnelles, qui est de quatre. Primeau amorce justement sa quatrième saison. Ainsi, au plus tard au début de la saison 2023-2024, il devra passer par le ballottage si le Canadien désire le céder aux ligues mineures.

Ils étaient… 74 !

Le Canadien compte 74 joueurs à son camp d’entraînement. Est-ce attribuable au fait que la direction et les entraîneurs sont pour la plupart nouveaux ?

Steve Léonard

Réponse de Simon-Olivier Lorange :

Il n’y a pas de réponse unique à cette question. On peut effectivement déduire que la nouvelle équipe de direction voulait évaluer l’entièreté des joueurs liés au Canadien, au Rocket de Laval et aux Lions de Trois-Rivières. Martin St-Louis, pour sa part, a fourni une explication différente, affirmant qu’il préférait créer de plus petits groupes d’entraînement afin que chaque joueur ait plus de chances de toucher à la rondelle. Il désirait aussi « montrer à tout le monde ce [que l’équipe] fait, comment [elle] le fait », ce qui rejoint un peu l’hypothèse de départ.

La situation de Sony Michel

PHOTO SAM NAVARRO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Sony Michel, dans l’uniforme des Dolphins de Miami, le 27 août dernier

Je ne comprends pas la situation de Sony Michel. Choix de premier tour des Patriots, gagnant d’un Super Bowl avec eux, échangé aux Rams pour des choix de 4e et de 6e tour, puis laissé à l’abandon par les Rams après une autre bague du Super Bowl. Michel a ensuite été réclamé par les Chargers, potentiels aspirants aux grands honneurs. Je veux bien croire qu’il n’est pas la réincarnation de Barry Sanders, mais y a-t-il anguille sous roche ?

Pierre Levac

Réponse de Miguel Bujold :

Effectivement, la valeur de Michel est à la baisse depuis un an ou deux. Pourquoi ? Premièrement, comme c’est le cas avec les receveurs, il y a une abondance de porteurs de ballon. Alors à moins d’être des joueurs exceptionnels, les demis offensifs sont des pièces interchangeables de nos jours. Et Michel est un bon joueur, sans plus. Les Patriots risquaient de perdre Michel sans rien obtenir en retour quelques mois plus tard. Quant à eux, les Rams l’ont acquis parce qu’ils avaient plusieurs blessés à cette position. Pour ce qui est d’être un ancien choix de premier tour, après quelques années de carrière, cela ne vaut pas grand-chose dans la NFL. Alors pour toutes ces raisons, non, je ne crois pas qu’il y ait anguille sous roche dans le cas de Michel.