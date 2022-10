Le Québécois Léandre Sauvé ne voulait pas se mettre trop de pression en vue de la finale à la table de saut à la Coupe Challenge de gymnastique artistique à Szombathely, en Hongrie. Vendredi, il avait terminé deuxième des qualifications, mais il savait que tout était à refaire en finale dimanche.

Sportcom

« Je sentais qu’il y avait une possibilité de médaille puisque j’avais très bien fait en qualification. Il y avait un peu de pression même si je ne voulais pas m’en mettre trop sur les épaules. J’ai entamé la finale en voyant le tout comme une opportunité », a expliqué Sauvé en entrevue avec Sportcom.

Satisfait de ses deux sauts en finale qui le classait au deuxième rang provisoire, Sauvé devait attendre de voir les deux derniers compétiteurs s’exécuter avant de pouvoir officiellement toucher à sa première médaille internationale. Un énorme sourire de soulagement s’est emparé de lui au terme de la compétition.

« J’ai reçu une excellente note à mon premier saut et au deuxième, j’ai essayé un tout nouveau saut et tout s’est bien passé. Les deux derniers n’ont malheureusement pour eux pas très bien fait, mais d’un autre côté, ça m’a permis de conserver ma deuxième place. »

« J’avais le sourire fendu jusqu’aux oreilles. Je ne peux pas être plus heureux de remporter une médaille d’argent. C’est incroyable comme moment, j’ai remporté ma première médaille à ma troisième compétition internationale », s’est réjoui celui qui a terminé sur la deuxième marche du podium avec un pointage de 14,416.

L’athlète de 19 ans a d’ailleurs indiqué que sa préparation était extrêmement à point lors de la fin de semaine. Il croit également que les conseils de ses entraîneurs ont fait une énorme différence dans l’obtention de cette médaille d’argent.

« Ça fait deux mois que je me prépare intensément et ç’a vraiment paru. J’ai souvent une tête de cochon, mais cette fois, j’ai voulu écouter mes entraîneurs de A à Z et j’ai vu la différence aujourd’hui. C’est certain que je vais les écouter les yeux fermés à l’avenir », a mentionné Sauvé en riant.

Tseng Wei-Sheng de Taïwan a de son côté mis la main sur l’or à la table de saut avec une note de 14,599. Le Jordanien Saleem Naghouj (14,200) a complété le podium.

En qualifications, Sauvé avait également pris part à l’épreuve au sol où il a pris la 12e place. Les Québécois Mathieu Csukassy et Charles-Étienne Légaré étaient eux aussi en action vendredi en qualifications. Légaré a obtenu son meilleur résultat à la barre fixe avec une 10e place alors que Csukassy s’est principalement démarqué au sol, terminant au 15e échelon.

Léandre Sauvé sera de retour en action dès vendredi à Mersin, en Turquie, où il tentera de poursuivre sa lancée à l’occasion d’une autre Coupe Challenge en compagnie des Québécois Félix Blaquière et Addyson Cheladyn.