(Lodz, Pologne) Le Canada a battu le Kazakhstan et inscrit une première victoire au Championnat du monde de volley-ball féminin, jeudi.

La Presse Canadienne

Après avoir perdu leurs deux premières parties face aux Américaines, favorites du tournoi, et contre la Serbie, championnes en titre, les Canadiennes ont réagi en gagnant leur match en trois sets consécutifs de 25-14, 25-16, 25-11.

Kiera Van Ryk, une athlète originaire de la Colombie-Britannique, a été la joueuse la plus productive avec 18 points.

Le Canada a dominé le match aux chapitres des points offensifs (45-21), des blocs (11-2) et des as au service (5-0), mais a commis plus d’erreurs (14-18) que ses rivales.

Le Canada complétera la phase de groupe en affrontant la Bulgarie, vendredi, et l’Allemagne, dimanche.

Les nations occupant les quatre premières positions de chaque section participeront à la ronde des médailles.

Cette 19e édition du Championnat du monde de volley-ball féminin est organisée conjointement par les Pays-Bas et la Pologne.

D’ici le 15 octobre, des matchs seront présentés dans trois villes néerlandaises et trois villes polonaises.