Tom Weiskopf, champion golfeur, analyste et architecte de parcours, est mort

Les talents de Tom Weiskopf au golf ne se sont pas limités à ses 16 victoires sur le circuit de la PGA et à son seul triomphe à un tournoi majeur, à l’Omnium britannique sur le parcours de Troon. Dans un rôle d’analyste au petit écran, il était reconnu pour son franc-parler et ses analyses précises, et il a connu encore plus de succès à titre d’architecte de parcours de golf.