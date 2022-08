(Birmingham) La championne olympique Elaine Thompson-Herah a confirmé qu’elle était la sprinteuse à battre aux Jeux du Commonwealth grâce à une solide performance lors des vagues préliminaires du 100 mètres.

Associated Press

Récente médaillée de bronze aux Championnats du monde en Oregon, la Jamaïcaine s’est qualifiée pour les demi-finales en 10,99 secondes, remportant la deuxième des sept vagues.

La double médaillée d’or olympique de l’épreuve a terminé derrière Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson lors d’un balayage jamaïcain du 100 mètres dames aux Mondiaux.

Thompson-Herah est convaincue qu’elle peut retrouver sa meilleure forme à Birmingham.

« Vous devez croire en vous parce que personne d’autre ne peut croire en vous, a confié Thompson-Herah.

« Je voulais bien faire cette année. Quel que soit le temps qu’il me faudra, je remonterai au sommet. (Mes plans) sont de m’amuser, de sourire et de courir ».

Fraser-Pryce est à Birmingham, mais a choisi de ne pas participer aux jeux. Elle se prépare pour le reste de la saison avec son entraîneur Reynaldo Walcott, qui a d’autres athlètes en compétition à Birmingham.

Les demi-finales et la finale du 100 m féminin auront lieu mercredi au stade Alexander.

En haltérophilie, la Canadienne Maya Laylor a soulevé un total de 228 kilogrammes, un record des jeux, pour remporter l’or chez les 76 kilos.

« Je me sens incroyablement bien. Je suis tellement heureuse de remporter une médaille d’or pour le Canada, a-t-elle confié. Tous les applaudissements m’ont encouragée et l’énergie m’a aidée à continuer. J’avais le sentiment que je pouvais lever tout ce que mon entraîneur mettait sur la barre et je suis restée concentrée.

« J’étais fatiguée, mais je suis fière de moi. »