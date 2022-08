(Birmingham) La judoka Catherine Beauchemin-Pinard s’est adjugée la médaille d’or dans la catégorie des 63 kilos aux Jeux du Commonwealth.

La Montréalaise de 28 ans, médaillée de bronze de l’épreuve aux Jeux de Tokyo l’été dernier, a vaincu l’Anglaise Gemma Howell en finale.

Plus tôt dans la journée, l’haltérophile Maya Laylor a remporté la médaille d’or chez les 76 kilos.

La Torontoise de 27 ans a établi des records des jeux en levant 128 kilos à l’épaulé-jeté et totalisant 228 kilos, soit 12 kilos de plus que la Nigériane Taiwo Liadi, médaillée d’argent

PHOTO PETER BYRNE, ASSOCIATED PRESS

« Je me sens incroyablement bien. Je suis tellement heureuse de remporter une médaille d’or pour le Canada, a-t-elle confié. Tous les applaudissements m’ont encouragée et l’énergie m’a aidée à continuer. J’avais le sentiment que je pouvais lever tout ce que mon entraîneur mettait sur la barre et je suis restée concentrée.

« J’étais fatiguée, mais je suis fière de moi. »

Ces deux victoires au début de cette cinquième journée des jeux portent le total du Canada à huit médailles d’or. Et François Gauthier Drapeau combat pour l’or chez les 81 kilos plus tard, mardi.

Emma Spence a pour sa part mérité sa troisième médaille de bronze à Birmingham, à l’épreuve de la poutre chez les dames.

L’Ontarienne de 19 ans avait aussi gagné le bronze au concours par équipe et au concours multiple.

Thompson-Herah donne le ton

PHOTO PHIL NOBLE, REUTERS Elaine Thompson-Herah

La championne olympique Elaine Thompson-Herah a confirmé qu’elle était la sprinteuse à battre aux Jeux du Commonwealth grâce à une solide performance lors des vagues préliminaires du 100 mètres.

Récente médaillée de bronze aux Championnats du monde en Oregon, la Jamaïcaine s’est qualifiée pour les demi-finales en 10,99 secondes, remportant la deuxième des sept vagues.

La double médaillée d’or olympique de l’épreuve a terminé derrière Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson lors d’un balayage jamaïcain du 100 mètres dames aux Mondiaux.

Thompson-Herah est convaincue qu’elle peut retrouver sa meilleure forme à Birmingham.

« Vous devez croire en vous parce que personne d’autre ne peut croire en vous, a confié Thompson-Herah.

« Je voulais bien faire cette année. Quel que soit le temps qu’il me faudra, je remonterai au sommet. (Mes plans) sont de m’amuser, de sourire et de courir ».

Fraser-Pryce est à Birmingham, mais a choisi de ne pas participer aux jeux. Elle se prépare pour le reste de la saison avec son entraîneur Reynaldo Walcott, qui a d’autres athlètes en compétition à Birmingham.

Les demi-finales et la finale du 100 m féminin auront lieu mercredi au stade Alexander.