(Birmingham) La nageuse étoile Summer McIntosh a offert une première médaille d’or au Canada aux Jeux du Commonwealth de Birmingham, en Angleterre, s’imposant au 400 mètres quatre nages, vendredi.

La Presse Canadienne

La Torontoise âgée de 15 ans a fracassé un record des jeux en finale grâce à un chrono de 4 minutes 29,01 secondes. Elle a facilement devancé l’Australienne Kiah Melverton (4 min 36,78 s) et l’Écossaise Katie Shanahan (4 min 39,37 s).

McIntosh est la championne du monde de cette épreuve, elle qui a triomphé aux Championnats mondiaux aquatiques le mois dernier à Budapest, en Hongrie. Elle a gagné quatre médailles aux Mondiaux, dont deux d’or.

Elle a réalisé le troisième temps de l’histoire dans cette épreuve et elle s’approche du record du monde de 4 min 26,36 s établi par la Hongroise Katinka Hosszú aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

« J’étais contente de répéter mon temps des Mondiaux et de voir que je pouvais faire encore mieux », a dit McIntosh.

J’ai travaillé sur plusieurs choses à l’entraînement pour mieux exécuter mon 400 mètres quatre nages qu’aux Mondiaux. Je croyais qu’il y avait encore des choses à améliorer, et je pense que c’est encore le cas. Summer McIntosh

Les Ontariennes Ella Jansen et Tessa Cieplucha ont conclu respectivement en cinquième et huitième positions.

Plus tôt dans la première journée des Jeux du Commonwealth, Lauriane Genest, Kelsey Mitchell et Sarah Orban ont remporté l’argent lors de l’épreuve de sprint par équipes en cyclisme sur piste féminin.

PHOTO JOHN SIBLEY, REUTERS Sarah Orban, Lauriane Genest et Kelsey Mitchell ont remporté l’argent dès le jour 1 des Jeux lors de l’épreuve de sprint par équipes en cyclisme sur piste féminin.

« Nous voulions cette médaille d’or, mais je suis arrivée en finale avec la mentalité que je n’avais rien à perdre et j’ai simplement donné mon 100 %, a affirmé Orban. Monter sur ce podium, c’est encore surréel. Je tente encore de réaliser ce qui s’est passé. Être ici avec mes coéquipières rend le tout encore plus spécial. »

L’équipe néo-zélandaise a gagné l’or grâce à un temps de 47,425 secondes, tout juste devant les Canadiennes (48,001 s).

L’équipe masculine canadienne de sprint par équipes composée de Ryan Dodyk, Tyler Rorke et Nick Wammes s’est inclinée en finale de la médaille de bronze également contre la Nouvelle-Zélande. Ils ont terminé au pied du podium, traînant par 0,717 seconde derrière leurs rivaux.

Le Canada vise un top 3 au tableau des médailles lors de l’évènement. Il y a quatre ans, en Australie, l’équipe canadienne avait remporté 82 médailles.

Premier cas de dopage

La commission antidopage et médicale des jeux a par ailleurs confirmé, vendredi, qu’un échantillon du boxeur ghanéen Shakul Samed avait enfreint les règles antidopage et qu’il avait été suspendu. La commission a révélé que l’échantillon A de Samed contenait une substance interdite – le furosémide, un diurétique et agent masquant. Elle a ajouté que Samed aurait la possibilité de fournir de plus amples informations, notamment en demandant l’analyse de son échantillon B.