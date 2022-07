Andre De Grasse pourrait décider d’arrêter sa saison et se concentrer sur l’an prochain. Après quelques mois à lutter contre une blessure au pied, il avait contracté la COVID-19 un mois avant les Mondiaux.

(Toronto) Malgré la brillante performance d’Andre De Grasse au relais aux Mondiaux d’athlétisme, où il a ponctué la victoire du Canada, l’Ontarien ne se sent pas encore en grande forme.

Lori Ewing La Presse Canadienne

Après quelques mois à lutter contre une blessure au pied, De Grasse a contracté la COVID-19 un mois avant les championnats du monde.

Il pourrait décider d’arrêter sa saison et se concentrer sur l’an prochain.

« Ç’a été difficile, a confié De Grasse. Je n’ai pas l’impression d’avoir retrouvé 100 % de mon énergie. Je pense qu’en ce moment, je veux juste me reposer et récupérer, pour recommencer à me sentir moi-même. Ensuite, je pourrai prendre une décision.

« La blessure au pied a perduré toute la saison, donc je veux essayer de retrouver toutes mes capacités. On verra ce qui arrivera. »

De Grasse, ses coéquipiers de relais Aaron Brown et Jerome Blake, ainsi que le médaillé d’argent du décathlon mondial, Pierce LaPage, se sont retirés des Jeux du Commonwealth débutant jeudi à Birmingham, en Angleterre.

Il reste cinq rencontres de la Diamond League au cours des six prochaines semaines.

Il y a d’autres championnats du monde en août 2023, à Istanbul, puis les Jeux olympiques de Paris en 2024.

« Je veux me préparer pour l’année prochaine et être en bonne santé pour les Jeux olympiques, car ce pourraient être mes derniers. Je veux être en mesure d’offrir une grande performance », a déclaré De Grasse.

L’athlète de Markham n’avait jamais raté un podium individuel aux Mondiaux ou aux JO mais à Eugene, ressentant toujours les effets de la COVID-19, il a raté la finale du 100 mètres et n’a pas participé au 200 mètres.

Il est devenu ami avec Brown, Blake et Brandon Rodney, coéquipiers du relais. Entre eux, ils connaissent les parents et les enfants du groupe.

« C’était vraiment bien de gagner l’or avec ces gars-là (en Oregon), a dit De Grasse, qui est âgé de 27 ans. Je les connais sur le plan personnel, nous avons une chimie, nous sommes ensemble depuis si longtemps. Ils font partie de ma famille et nous passons du temps ensemble. »

Les Canadiens ont battu les États-Unis pour l’or au relais, mais De Grasse a dit que cela ressemblait presque à une victoire à domicile.

Il a vu de nombreux drapeaux canadiens à Hayward Field, qui se trouve à environ huit heures de route au sud de Vancouver.

« Il y avait beaucoup (de Canadiens) qui nous encourageaient. C’était bruyant », a t-il indiqué.

De Grasse a signé un record canadien de 19,62 secondes lors de sa victoire olympique au 200 mètres l’été dernier, à Tokyo.

L’Américain Noah Lyles, médaillé de bronze à Tokyo, a décroché l’or aux championnats du monde en 1931.