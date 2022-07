Le musée Jackie Robinson enfin inauguré à New York

(New York) Rêve de longue date et sur la planche à dessin depuis plus longtemps que la carrière de l’homme qu’il honore, le musée Jackie Robinson a ouvert ses portes mardi, à Manhattan, avec un gala en présence de la femme du joueur de baseball qui a fracassé la barrière raciale et de deux de ses enfants.