(Eugene) Un Canadien a mis la main sur une médaille au décathlon lors des Championnats du monde d’athlétisme — ce n’est toutefois pas le champion olympique en titre, Damian Warner.

L’Ontarien Pierce LePage a décroché la médaille d’argent, dimanche, grâce à ses 8701 points.

Le Français Kevin Mayer (8816 points) a remporté la compétition et a été sacré champion du monde à nouveau. Médaillé d’argent des Jeux olympiques de Tokyo, l’été dernier, le Français a entamé la deuxième journée d’activités en 4e place.

LePage, qui occupait le deuxième rang avant l’ultime épreuve — le 1500 m —, a réussi à défendre sa position. Il a devancé l’Américain Zachary Ziemek (8676 points) par 25 points.

Warner, favori de la compétition a été forcé d’abandonner samedi en raison d’une blessure survenue lors de l’épreuve du 400 mètres. Au moment de son abandon, le Canadien occupait alors le premier rang de la compétition.

Mohammed Ahmed coiffé au fil d’arrivée

À quelques mètres de la ligne d’arrivée et d’une médaille de bronze, le Canadien Moh Ahmed a été incapable de suivre le rythme et terminé au 5e rang de l’épreuve du 5000 m.

Le Norvégien Jakob Ingerbrigtsen a été sacré champion du monde compte tenu d’un temps de 13 minutes et 9,24 secondes.

Il a été suivi du Kényan Jacob Krop et de l’Ougendais Oscar Chelimo respectivement.

Ahmed, vice-champion des Jeux olympiques de Tokyo, a terminé avec un chrono de 13 ; 10,46. Il a accusé un retard de 26 centièmes sur Chelimo et d’une place sur le podium.

Le Canadien a pris le 6e échelon plus tôt lors des Championnats du monde d’athlétisme sur la distance du 10 000 m.

Un nouveau record du monde

Le Suédois Armand Duplantis a conclu les Championnats du monde d’athlétisme en apothéose en battant le record du monde du saut à la perche avec un saut à 6,21 m en plus du titre gagné.

Déjà certain d’être en or, le champion olympique a amélioré son propre record (6,20 en mars à Belgrade) au 2e essai. L’Américain Christopher Nilsen a pris l’argent, comme aux Jeux de Tokyo l’été dernier, et le Philippin Ernest John Obiena le bronze, tous les deux avec des sauts à 5,94 m.

A 22 ans, « Mondo » Duplantis vient de décrocher le dernier titre qui manquait à son palmarès, alors qu’il est déjà champion d’Europe (2018), champion olympique (2021) et champion du monde en salle (2022).

Il a battu dimanche pour la cinquième fois le record du monde du saut à la perche, la troisième en 2022.

Représentant la Suède, pays de sa mère, Duplantis est né et a grandi aux États-Unis à Lafayette (Louisiane).

« Pas mal, a-t-il plaisanté au micro du stade. Vous (le public) m’avez donné une bonne énergie pour m’aider à passer la barre, c’était magnifique, j’adore Eugene », a-t-il dit.

Athing Mu championne du 800 m

L’Américaine Athing Mu, championne olympique en titre, a quant à elle été sacrée championne du monde du 800 m, à vingt ans, en devançant de justesse la Britannique Keely Hodgkinson.

Mu, qui dispute ses premiers Mondiaux, a devancé Hodgkinson de huit centièmes, s’imposant en 1 min 56 s 30. La Kényane Mary Moraa a pris la troisième place en 1 min 56 s 71.

Elle est la première athlète américaine à remporter l’or mondial du 800 m.

La jeune demi-fondeuse ne s’est plus inclinée sur le double tour de piste en plein air depuis 2019.

Au dernier jour de compétition, Mu embellit encore la fructueuse moisson des États-Unis à domicile, pour les premiers Mondiaux d’athlétisme sur le sol américain de l’histoire, en leur offrant une onzième médaille d’or, une 29e au total.

En plus de son titre olympique individuel sur 800 m, Mu est également championne olympique en titre du 4x400 m féminin avec le relais américain.

Les Américaines en or sur le relais 4 x 400 m

Au relais 4x400 m, les Américaines de Sydney McLaughlin ont été sacrées championnes du monde devant la Jamaïque et la Grande-Bretagne.

Elles offrent à Allyson Felix, alignée en séries avant de mettre pour de bon un terme à sa carrière d’exception à 36 ans, une vingtième médaille mondiale record. Les États-Unis, avec McLaughlin en dernière relayeuse, se sont imposés en 3 min 17 s 79, près de trois secondes devant la Jamaïque (3 : 2074).

Mihambo conserve l’or

L’Allemande Malaika Mihambo, championne olympique en titre, a elle conservé l’or mondial au saut en longueur avec un bond à 7,12 m.

Mihambo (28 ans), sacrée une première fois championne du monde en 2019 et également championne d’Europe en titre (2018), s’est imposée devant la Nigériane Ese Brume (7,02 m) et la Brésilienne Leticia Oro Melo (6,89 m).

Elle offre à l’Allemagne un premier titre dans ces Mondiaux 2022, une deuxième médaille au total, à trois semaines des Championnats d’Europe à Munich.

