La triathlète Emy Legault est sur une lancée depuis les dernières semaines et c’est élan ne s’est pas ralenti, samedi, alors qu’elle s’est classée dixième à l’étape des Séries mondiales disputée à Hambourg, en Allemagne. Il s’agit du premier top 10 pour la Québécoise dans une épreuve de la série la plus relevée du circuit international.

mathieu laberge Sportcom

L’athlète de L’Île-Perrot qui avait été médaillée d’argent à la Coupe du monde d’Huatulco, au Mexique, le mois dernier, termine à seulement 18 secondes du podium de cette course présentée en format sprint (750 m natation, 20 km vélo, 5 km course à pied).

« C’est quand même assez fou pour moi ! Depuis le début de l’année, ça va vraiment bien. Nous sommes des athlètes, nous en voulons toujours plus, mais souvent, les objectifs que l’on se fixe, on ne les atteint pas vraiment ou on passe proche », a avancé l’athlète de 26 ans à Sportcom.

Mais là, c’est vraiment plus que ce que j’avais pensé pour cette année. Je n’aurais jamais imaginé que ce serait aussi bon que ça ! Emy Legault

Legault ne veut toutefois pas s’emballer trop vite pour la suite des choses et désire garder les deux pieds sur terre, même si elle ajoute que son objectif de battre sa 12e place obtenue à l’étape de Montréal, il y a deux semaines, était au-delà de ses espérances.

La championne olympique en titre, la Bermudienne Flora Duffy (58 min 37 s), a signé la victoire alors qu’elle a devancé la Britannique Beth Potter de 6 secondes. L’Allemande Lisa Tertsch (+16 s) a complété le podium. L’autre Canadienne inscrite, Dominika Jamnicky, s’est classée 47e.

La course avait pourtant mal commencé pour Legault qui s’était fait surprendre au départ, ce qui a fait en sorte qu’elle a été la dernière compétitrice à plonger du ponton.

« Il y a eu un bruit inhabituel après le à vos marques. Je pensais qu’il y avait eu un faux départ, sauf qu’il n’a pas été rappelé. J’ai hésité et tout le monde est parti. »

Cela n’a toutefois pas eu d’impact sur la nage de l’athlète qui a pu revenir sur ses compétitrices. « J’ai pu remonter tranquillement et au final, ç’a été une de mes meilleures natations en Séries mondiales. »

La Québécoise a travaillé avec deux concurrentes pendant un tour et demi du parcours de vélo pour revenir sur le peloton de tête formé d’une quinzaine de femmes.

« Je n’ai pas réussi à bien me placer pour l’entrée en deuxième transition et cela m’a coûté cher en course à pied. J’ai remonté tranquillement au premier tour et ensuite, avec un kilomètre à faire, je pense que j’étais septième. Des gens ont commencé à me dépasser, mais j’ai réussi à rester dans le top 10 », a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’elle était contente de s’être bien hydratée et alimentée sur le parcours technique de la portion vélo.

Le Britanno-Colombien Brock Hoel a été le meilleur Canadien de l’épreuve masculine en terminant au 49e rang. Jérémy Briand, de Sainte-Julie, l’a suivi en 51e place, 38 secondes plus tard, à cette remportée par le Néo-Zélandais Hayden Wilde, médaillé de bronze olympique à Tokyo l’été dernier.

Le relais mixte sera disputé dimanche.

Legault demeurera ensuite en Espagne afin de se préparer pour les Jeux du Commonwealth qui auront lieu à la fin du mois, à Birmingham, en Grande-Bretagne.