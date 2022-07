(Londres) Le Britannique Mo Farah, quadruple champion olympique d’athlétisme, a reconnu que sa participation au marathon de Londres en octobre sera décisive pour déterminer s’il poursuit sa carrière sur route ou s’il prend sa retraite.

Agence France-Presse

« Est-ce que j’ai encore la volonté, est-ce que je suis prêt à travailler et à faire des kilomètres ? Oui », a déclaré Farah au quotidien Daily Mirror.

« La vérité est que je vieillis un peu et que parfois, votre corps ne vous permet pas de faire certaines choses », a poursuivi l’athlète de 39 ans qui a confirmé qu’il ne reviendrait plus sur piste et qu’il ne participerait pas aux Championnats du monde et d’Europe cet été.

« J’ai toujours la volonté en moi et tant que tu ne la perds pas, je ne pense pas que je dois penser à arrêter […]. Mais soyons réalistes, mon corps peut-il le faire ? », s’est-il interrogé.

Farah, auteur du doublé 5000/10 000 m lors des JO-2012 de Londres et des JO-2016 de Rio, a terminé 3e de son premier marathon, celui de Londres en 2018, puis a remporté la même année, celui de Chicago avec un record personnel à 2 h 05 min 11 sec.

Mais il est revenu sur piste en 2020 dans l’espoir de se qualifier pour les JO de Tokyo, sans y parvenir.

« Cette décision (de prendre sa retraite) ne peut venir que de moi, pas de mon gérant, pas de ma femme ou de mes enfants », a reconnu Farah qui compte à son palmarès six titres mondiaux en plein air.

Avant le marathon de Londres programmé le 2 octobre, il participera au Big-Half, le semi-marathon de Londres prévu le 4 septembre prochain.