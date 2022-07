(Los Angeles) La superstar de l’athlétisme américain Allyson Felix va faire ses adieux lors des Mondiaux de Eugene en Oregon au sein d’une sélection nationale de 151 athlètes.

Agence France-Presse

Elle fera partie à 36 ans du relais mixte sur 4x400 mètres, selon son souhait exprimé pour sa dernière participation aux championnats du monde avant de raccrocher les pointes en août. Avec ses 18 médailles mondiales, dont 13 en or, elle avait terminé 6e sur 400 mètres en qualifications.

La piste de Hayward Field va accueillir les premiers mondiaux en extérieur jamais disputés aux États-Unis (du 15 au 24 juillet) et la sélection américaine y comptera pas moins de neuf champions et championnes du monde en titre et vingt médaillés lors des derniers Jeux olympiques de Tokyo.

La médaillée d’or Stacy McLaughlin, qui a encore abaissé son propre record du monde lors des sélections sur 400 mètres haies en juin, va se livrer à un duel avec la championne du monde Dalilah Muhammad sur une distance que les Américains ne devraient pas laisser échapper.

Le détenteur du record du monde et champion olympique Ryan Crouser va tenter de décrocher le seul titre de lancer du poids qui lui manque encore, mais devra triompher de son compatriote champion du monde Joe Kovacs.

Les autres Américains appelés à défendre leurs titres mondiaux sont Nia Ali sur 100 mètres haies, Donavan Brazier sur 800 mètres, Christian Coleman sur 100 mètres, Grant Holloway sur 110 mètres haies, Noah Lyles sur 200 mètres, DeAnna Price au marteau et Christian Taylor en triple saut.

Trois autres Américain(e)s ont obtenu leur billet pour les Mondiaux grâce à leurs titres obtenus dans la Ligue de Diamant en 2021 : Valarie Allman (disque femmes), Michael Cherry (400 m hommes) et Maggie Ewen (lancer du poids femmes).

L’étoile émergente du sprint Sha’Carri Richardson, qui a échoué à se qualifier pour le 100 mètres et le 200 mètres, sera absente après s’être inclinée face à Melissa Jefferson qui a obtenu son record personnel en 10 sec 69 et s’alignera avec ses compatriotes Aleia Hobbs et Twanisha Terry.

Coleman aura lui comme adversaire Fred Kerley, qui a réalisé 9 sec 76 et 9 sec 77 lors de ses victoires en qualifications, ainsi que Marvin Bracy Williams et Trayvon Bell.