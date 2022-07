Le plongeur québécois Nathan Zsombor-Murray participait à la finale de la plateforme de 10 m, toute dernière épreuve de plongeon à être présentée aux Championnats du monde de la FINA, dimanche, à Budapest, en Hongrie. La Québécoise Mia Vallée et l’Albertaine Margo Erlam ont quant à elles conclu leurs premiers Championnats en obtenant une cinquième place au 3 m synchro.

« Je suis content de cinq de mes six plongeons en finale, donc on peut dire que tout s’est bien déroulé. J’ai été très constant durant toute la compétition et particulièrement en finale. La prochaine étape sera d’ajouter de la difficulté à mes sauts pour obtenir plus de points », a mentionné Zsombor-Murray en entrevue avec Sportcom.

Zsombor-Murray a réussi à gagner un rang lors de son dernier plongeon qui lui a valu la note de 76,80, il a ainsi devancé le Britannique Matthew Lee qui a connu quelques difficultés lors de son saut ultime.

« Je suis arrivé en finale avec l’intention de gagner une médaille c’est certain. Je ne veux pas me mettre de la pression inutile en regardant le tableau de pointage. Je ne savais pas où je me situais au classement et je pense que c’est la meilleure stratégie. »

« C’est plaisant de pouvoir vivre une finale avec un ami et un partenaire. On s’amuse ensemble et on peut se motiver entre nos sauts », a ajouté le Québécois.

Zsombor-Murray et Wiens avaient remporté la médaille de bronze plus tôt cette semaine en synchronisé à la tour de 10 m.

Mia Vallée et Margo Erlam satisfaites

PHOTO LISA LEUTNER, REUTERS Mia Vallée et Margo Erlam

Quant à Mia Vallée et Margo Erlam, les juges leur ont accordé un total de 282,90 points pour leurs cinq plongeons. Les Chinoises Chen Yiwen et Chang Yani ont remporté la médaille d’or grâce à 343,14 points.

Les Japonaises Sayaka Mikami et Rin Kaneto (303,00) ont mis la main sur la médaille d’argent tandis que les Australiennes Maddison Keeney et Anabelle Smith (294,12) ont décroché la médaille de bronze.

« Je pense que Margo et moi sommes heureuses de ce que nous avons accompli. Nous avons bien plongé. Il y a quelques ajustements à apporter, mais c’est un bon indicateur pour l’avenir, a commenté Vallée, âgée de 21 ans. Nous n’avons eu qu’un seul entraînement ensemble à Budapest. Il ne manquait simplement qu’un peu d’entraînement. Avec le stress de la compétition et le manque d’expérience en synchro, nous n’avons pas pu atteindre le podium, mais ce n’est pas grave. »

Vallée, de Kirkland, était tout de même heureuse de terminer la semaine avec sa partenaire sur le tremplin.

C’était vraiment plaisant de pouvoir finir les mondiaux ensemble, en équipe. Nous avons déjà hâte de nous préparer pour les Jeux du Commonwealth, qui s’en viennent dans quelques semaines. Mia Vallée

La semaine a été riche en émotions pour les deux athlètes, qui vivaient leur baptême à une compétition d’une aussi grande envergure. Contre toute attente, Vallée quitte la Hongrie avec deux médailles, l’argent au 3 m individuel et le bronze au tremplin de 1 m.

« Avant d’arriver ici, mon objectif était de participer aux finales et je pensais que j’aurais du mal avec ça. D’avoir réussi à terminer deuxième au monde au 3 m, c’est impressionnant. J’ai pris beaucoup de confiance », a soutenu Vallée.

Le Saskatchewanais Rylan Wiens (416,20) s’est quant à lui classé neuvième.

« En général, je suis heureux de la façon dont ça s’est passé aujourd’hui. Je suis un peu déçu de certains de mes plongeons, mais ça me donne une idée des choses à travailler pour la suite », a dit Wiens.

Le Chinois Jian Yang a remporté la médaille d’or grâce à ses 515,55 points. Il a été accompagné sur le podium par le Japonais Rikuto Tamai (488,00) et par son compatriote Hao Yang (485,45) qui remportent respectivement l’argent et le bronze.

Avec La Presse Canadienne