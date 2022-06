Toujours un plaisir de vous lire et d’essayer de répondre au plus de questions possible ! On attend votre prochaine cargaison de questions.

De quel côté ?

Pourquoi vous, les spécialistes sportifs, dites que ça prend un défenseur droitier à droite et un défenseur gaucher à gauche ? Si je me souviens, Bobby Orr et Larry Robinson étaient des gauchers qui jouaient du côté droit. Daniel Boucher (pas le chanteur)

Réponse de Nicholas Richard

La raison la plus simple pour expliquer ce détail est liée à la récupération de rondelle sur le bord de la bande. Si un défenseur gaucher joue à gauche, il est d’une part plus simple de récupérer la rondelle sur le bord de la bande pour saisir une passe ou intercepter un dégagement. D’autre part, le temps de réaction, de relance et d’analyse du jeu est plus rapide pour un défenseur qui joue de son « bon » côté. Au contraire, si un défenseur droitier joue à gauche et que la rondelle vient vers lui en zone offensive, il doit présenter le revers de sa palette, abaisser l’épaule droite, faire presque dos au jeu, effectuer un demi-pivot et donner quelques poussées pour revenir dans l’action, ce qui est beaucoup plus lent que s’il avait été gaucher. Cette pratique est répandue. Certains entraîneurs, dont Mike Babcock, sont catégoriques sur la nécessité d’avoir une paire de défenseurs ambidextres, mais il ne s’agit pas d’une obligation. Il est évident que des défenseurs exceptionnels comme Bobby Orr, Larry Robinson ou Nicklas Lidstrom peuvent jouer des deux côtés en raison de leurs habiletés et de leur vitesse d’exécution.

Les honneurs au golf

Au golf, quel est l’avantage d’avoir “les honneurs” ? Il me semble qu’il est plus avantageux de frapper après avoir vu ce que les adversaires ont fait, on peut être plus prudent, jouer “safe”, frapper en dernier comme au baseball. Jean-Claude Picard

Réponse de Nicholas Richard

En réalité, vous avez raison, c’est le joueur qui joue en dernier qui a l’avantage, notamment parce qu’il peut se fier au coup et à la balle de son adversaire ou de son partenaire de jeu. C’est pourquoi le joueur qui a obtenu le meilleur pointage au trou précédent commence, question de laisser une chance, d’une certaine manière, à celui qui tire de l’arrière de pouvoir revenir dans le match en jouant après. L’expression « avoir les honneurs » vient simplement du fait que le golf est un sport noble et traditionnel et que cette expression est restée vivante au fil du temps pour le joueur qui a l’honneur de jouer en premier et d’avoir eu un meilleur pointage.

Tout doux, Kreider ?

Selon certains, Chris Kreider a la réputation d’un joueur salaud. Un briseur de genoux, paraît-il. Or, que disent les statistiques ? Christiane Beausoleil

PHOTO DANNY WILD, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Chris Kreider

Réponse de Guillaume Lefrançois

Les perceptions ont parfois la couenne dure, et Kreider a certainement trouvé une façon de contrôler ses ardeurs. Après des saisons de 72 et 88 minutes de pénalité à ses débuts, il passe beaucoup moins de temps au cachot et a écopé de seulement 12 pénalités mineures en 81 matchs cette saison, et aucune pour obstruction contre le gardien. Précisons aussi que Kreider n’a jamais été suspendu en 10 saisons dans la LNH. Il a été mis à l’amende quelques fois, mais jamais depuis mars 2019. Bref, le Chris Kreider de 23 ans, qui se transformait trop souvent en boule de quilles, semble être un vestige du passé.

Question de surface

Petite question bien simple ce matin. Au tennis, il y a trois surfaces bien différentes : terre battue, gazon et dure. Il y a évidemment des ajustements de techniques pour chacune d’elles. Mais y a-t-il aussi un changement de souliers pour s’adapter à chacune ? Jean de la Sablonnière

PHOTO THOMAS SAMSON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE À chaque surface de jeu, ses chaussures

Réponse de Nicholas Richard

Il existe effectivement différents types de chaussures selon les surfaces. Pour les amateurs, il y a très peu de différences, dans le sens où l’espadrille ne va pas affecter leurs performances. Sauf que pour les joueurs de l’ATP et les joueuses de la WTA, chaque détail compte et changer de souliers selon la surface est fort important. La société Asics a par ailleurs bien expliqué les principales caractéristiques de chacune des chaussures sur son site web. Sur le gazon, l’adhérence de la semelle est plus prononcée, car le gazon peut parfois être mouillé. La semelle est aussi plus plate pour ne pas abîmer le gazon. Le dessus est plus souple, car il y a plus de mouvement sur gazon, donc ça fait moins mal aux pieds. Sur terre battue, il y a aussi beaucoup d’endurance sous les souliers et les côtés sont plus rigides, pour améliorer les mouvements latéraux et pour mieux supporter le pied lorsque les joueurs glissent. Parfois, même, une tige peut être insérée dans le soulier. Pour la surface dure en ciment, la coquille de la chaussure est plus rigide parce que la surface est plus dommageable et use plus facilement et il peut aussi y avoir de petits coussinets pour permettre d’amortir les sauts et les pas.