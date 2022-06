Papadakis et Cizeron feront une pause d’un an

(Paris) Quelques mois après leur consécration olympique et une cinquième couronne mondiale en danse sur glace, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont décidé de ne prendre part à aucune compétition la saison prochaine, sans « fermer la porte » à une reprise dans un an.

Diane FALCONER Agence France-Presse

« On a décidé de prendre un petit break de la compétition, de prendre le temps de se reposer et de se concentrer plus sur les spectacles et les tournées de gala », explique Guillaume Cizeron dans un entretien à l’AFP et L’Équipe. « La chose dont on est sûrs, c’est qu’on ne fera pas la saison prochaine. Et pour le reste, toutes les portes sont encore ouvertes », ajoute Gabriella Papadakis.

Après avoir obtenu leur premier titre olympique à Pékin en février, Papadakis et Cizeron, 27 ans tous les deux, ont clos leur saison avec un cinquième titre mondial, conquis à Montpellier en mars. Ils laissaient alors planer le doute depuis sur la suite qu’ils comptaient donner à leur carrière.

« Ça n’a pas été vraiment une décision difficile à prendre, ça a été difficile à confirmer peut-être parce que c’est nouveau pour nous, on n’avait jamais pris ce genre de décision », explique Gabriella Papadakis. « Mais en même temps, je pense que c’était évident qu’on avait tous les deux besoin de se reposer et qu’on ne reprendrait pas les compétitions à l’automne. »

« Ça va être très reposant »

Les deux patineurs manqueront notamment les Mondiaux-2023 de Saitama (Japon) et consacreront donc leur saison 2022-2023 à des tournées et des spectacles et en profiteront surtout pour mettre leur corps au repos après plus de 17 années de carrière intense. « On ne va pas s’entraîner tous les jours corps et âme. Physiquement, ça va être très reposant », savoure Cizeron.

« La compétition, ça demande quand même un “drive”, un feu intérieur. Et soit on l’a, soit on l’a pas », poursuit-il. « C’est difficile de dire pourquoi, ce n’est pas nécessairement une fois qu’on a tout gagné que le feu s’éteint. C’est aussi un style de vie, il faut avoir l’envie de se pousser physiquement et artistiquement. »

Au programme de leur année de pause : « Pas mal de galas, d’évènements en France, des choses à faire… On va quand même être assez occupés », concède Papadakis.

Et après ? Auront-ils la motivation suffisante pour revenir à la compétition et se soumettre de nouveau à des entraînements aussi exigeants ?

« Si on arrêtait complètement, on dirait qu’on arrête complètement », assure Guillaume Cizeron. « Là, on dit qu’on prend un an de break parce qu’on ne ferme pas la porte à éventuellement reprendre la compétition. »

« Découvrir autre chose »

« On a eu notre vie tellement réglée et planifiée à long terme depuis toujours », poursuit Gabriella Papadakis, qui a chaussé ses premiers patins à l’âge de 4 ans. « On se laisse aussi aller avec le vent, avec ce qu’on ressent et ce qu’on a envie de faire. Découvrir un peu autre chose aussi et voir ce qui semble le plus juste. Pour l’instant, la seule certitude qu’on a récoltée, c’est qu’on ne fera pas la saison prochaine. »

Au cours d’une carrière qui les a conduits au sommet de leur sport, Papadakis et Cizeron, qui s’entraînent et vivent à Montréal depuis 2014, se sont imposés comme des artistes de la glace. Leur danse moderne et novatrice et leur qualité d’interprétation au-dessus du lot ont dépoussiéré le monde du patinage. Pour Cizeron, ce qui pourrait leur donner envie de revenir serait justement « des envies de créer quelque chose, des envies artistiques ».

Les deux patineurs estiment en tout cas avoir encore des choses à explorer ensemble artistiquement. « Après, est-ce que ce sont des numéros de spectacles pour des tournées ? Est-ce que ce sera des programmes de compétition ? Ça, c’est un peu indéfini pour l’instant », explique Gabriella Papadakis. « Je pense qu’on a encore des choses à raconter, mais sous quelle forme, on ne le sait pas encore. »