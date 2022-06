Les Mondiaux de natation ne sont vieux que de deux jours et déjà Caeleb Dressel prouve une fois de plus pourquoi il est le meilleur nageur depuis Michael Phelps.

Nicholas Richard La Presse

L’Américain n’a fait qu’une bouchée de ses adversaires à l’épreuve du 50 mètres papillon aux Championnats du monde de Budapest, en Hongrie, dimanche. Malgré un départ relativement lent, la puissance de Dressel a fait la différence et c’est lui qui a touché le muret en premier, pour ainsi protéger son titre acquis en 2019.

« Je n’ai rien vu des autres nageurs, je faisais juste nager. Ça n’a pas été une course parfaite, mais c’est satisfaisant. C’était une première course individuelle et c’est prometteur », a-t-il indiqué après la course.

Après une médaille d’or la veille au relais quatre fois 100 m, le nageur de 25 ans met la main sur une quinzième médaille d’or en carrière, une dix-septième au total en Championnats du monde.

Dressel reprend là où il avait laissé aux Jeux olympiques l’été dernier, où il avait gagné cinq médailles d’or.

Le Brésilien de 42 ans, Nicholas Santos, dans le huitième couloir, a remporté la médaille d’argent.

L’Américain Michael Andrew a complété le podium.

Mary-Sophie Harvey termine 8e

Mary-Sophie Harvey avait pour sa part la chance de faire de belles choses lors de la finale de l’épreuve du 200 mètres quatre nages, elle qui avait bien nagé lors de la demi-finale.

Photo FRANCOIS-XAVIER MARIT, Agence France-Presse Mary-Sophie Harvey

Elle a été en mesure de maintenir le rythme lors du papillon, du dos et de la brasse, mais elle a perdu beaucoup de vitesse dans la dernière longueur en style libre. Elle se trouvait dans le sixième couloir. La Trifluvienne de 22 ans a pris le huitième et dernier rang de la finale.

C’est Alex Walsh qui a aisément enlevé les grands honneurs. L’Américaine de 21 ans a terminé avec près d’une demi-seconde d’avance sur l’Australienne Kaylee McKeown. L’Australienne de 20 ans avait gagné quatre médailles, dont trois en or, à Tokyo l’été dernier.

Leah Hayes, jeune phénomène de 17 ans, qui avait bien fait la veille, a remporté la médaille de bronze et a aussi inscrit un nouveau record chez les juniors avec un chrono de 2 : 08, 91.

Huske saisit sa chance

La jeune Torri Huske a pour sa part enlevé les grands honneurs dans la course qui retenait le plus l’attention au bassin. Le 100 mètres papillon a été le théâtre d’une course très serrée, malgré les absences notables de la Canadienne Maggie MacNeil, championne olympique en titre qui a préféré se concentrer sur les épreuves par équipe, et de l’Australienne Emma McKeon, l’athlète la plus décorée des derniers Jeux, qui a décidé de faire l’impasse sur ces Mondiaux.

Huske avait terminé au pied du podium à Tokyo et son chrono de 55,64 lance un message très puissant. Elle sera à surveiller au cours des prochaines années. En plus de mettre la main sur son premier titre mondial, elle inscrit le meilleur temps de l’histoire pour une Américaine sur cette distance.

« Je suis si contente, considérant le fait qu’il y avait de très bonnes nageuses à mes côtés, donc je suis reconnaissante », a expliqué l’athlète de 19 ans.

La Française Marie Wattel et la Chinoise Yufei Zhang ont complété le podium.