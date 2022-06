(Springfield, Massachusetts) En arrivant à l’hôtel, quelque part dans le (très) petit centre-ville de Springfield, un collègue m’a vite prévenu : fais attention ici, parce que tu peux facilement te retrouver dans un mauvais coin de la ville.

Richard Labbé La Presse

Évidemment que je n’ai pas fait attention.



À ma décharge, il y a ce gros ballon de basketball qui est accroché dans le ciel de Springfield, et qu’on peut voir de loin, alors il fallait bien aller voir de quoi il en retournait, même au risque de sa vie.

Il se trouve que ce gros ballon est sur le terrain du Temple de la renommée du basketball. Parce que c’est ici que l’on retrouve ce Temple, et parce que c’est ici que le basket a été inventé, par un Canadien, ironiquement.

Le professeur James Naismith a d’ailleurs enseigné à McGill avant de déménager à Springfield, et si le prof était resté à Montréal, est-ce qu’on aurait notre club de basket, nous aussi ?

À ma grande déception, personne n’a pu répondre à cette question au Temple de la renommée du basketball, mais en revanche, on y apprend plein d’autres affaires. Par exemple, saviez-vous que Shaquille O’Neal chaussait des 23 ? C’est presque deux fois la taille de ma main, comme le démontre ce cliché d’une rare qualité que j’ai réussi à prendre.

Photo Richard Labbé, La Presse La (très grande) chaussure de Shaquille O’Neal

Il y a des souliers et des camisoles partout. Ici, un maillot numéro 23 de Michael Jordan avec les Bulls de Chicago. Là, un petit coin de musée consacré entièrement à Kobe Bryant, mort tragiquement il n’y a pas si longtemps. En bas, il y a un véritable court de basket, sur lequel on peut essayer de faire semblant d’avoir du talent. Ils vont même jusqu’à nous prêter des ballons.

La visite a été brève, parce que ce n’est pas si grand. Au retour, et en passant par des petites rues pas si recommandables, on a pu constater que la réalité de Springfield est à des années-lumière du monde de la NBA. À l’arrière des rues anonymes, on peut voir des enfants jouer au basket… mais avec de vieux ballons et des paniers aux filets déchirés. Ce n’est pas le luxe comme entre les murs du Temple.

Au fait, selon le Bureau du recensement des États-Unis, le salaire moyen d’un habitant de Springfield en 2020 était de quelque 23 000 $ US. Pendant ce temps, sur eBay, on peut trouver des souliers Nike de LeBron James pour 100 000 $…