Quel membre de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques de Tokyo est le plus suivi sur Instagram ?

Simon Drouin La Presse

Indice : ce n’est pas Penny Oleksiak (142 000 abonnés). Ni Andre De Grasse (373 000). Ni Félix Auger-Aliassime (460 000) ou Leylah Annie Fernandez (333 000).

Il s’agit plutôt d’Alysha Newman, spécialiste du saut à la perche qui a connu une déconvenue dans la capitale nippone. L’athlète de London a raté ses trois essais à 4,25 m avant de fondre en larmes devant la caméra de CBC.

Deux ans plus tôt, la détentrice du record canadien (4,82 m) avait terminé cinquième aux Championnats du monde dans l’une des finales les plus relevées de l’histoire à la perche féminine.

Après l’année gâchée par la pandémie, Newman a subi une commotion cérébrale quelques mois avant les JO reportés en 2021. Durant toute la saison extérieure, elle n’a franchi qu’une barre, à 4,31 m.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Alysha Newman

« Je peux vraiment dire que je suis revenue de l’enfer cette année », avait-elle écrit avant le début de ses deuxièmes JO sur son compte Instagram, suivi aujourd’hui par 607 000 personnes.

Des photos qui dérangent

Durant la télédiffusion de son épreuve, l’analyste de CBC, Michael Smith, s’est demandé si Newman se concentrait sur les bonnes choses en cette année olympique. Manifestement, l’ex-décathlonien faisait allusion à ses activités hors de la pelouse.

L’année précédente, en compagnie de trois autres athlètes de niveau international, Newman avait participé à une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux. La médaillée d’or des Jeux du Commonwealth s’y affichait en lingerie sur un terrain de compétition, une perche à la main.

« En tant que femme et athlète, j’ai brisé des barrières toute ma vie et cette campagne [...] m’a permis de montrer une autre facette de la beauté d’être une femme ! », avait-elle écrit sur Instagram.

Sa coéquipière olympique Sage Watson avait réagi sur la même plateforme deux jours plus tard, affirmant avoir le « cœur brisé » par cette campagne qui « zoomait sur les fesses et les seins de femmes pendant qu’elles faisaient du sport ». La spécialiste du 400 m haies avait ajouté avoir été « harcelée sexuellement pendant des mois » après qu’une caméra s’est concentrée sur ses fesses après sa demi-finale au 400 m haies à Rio.

Dans un article publié un an plus tard dans le Toronto Star, Newman a expliqué qu’elle ne se sentait pas « à l’aise dans [son] corps » au début de sa carrière. « Il y a tellement plus d’aura et de lumière autour de moi parce que j’apprends à aimer mon corps », a souligné l’admiratrice de Marylin Monroe au quotidien torontois.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM D’ALYSHA NEWMAN Alysha Newman compte plus de 600 000 abonnés sur Instagram.

Après son échec de Tokyo, Newman a mis six mois avant de pouvoir reprendre l’entraînement. « À un certain moment, j’ai oublié le nom d’animaux », a-t-elle confié lors de son passage à la Classique d’athlétisme de Montréal, dimanche dernier. « J’ai dû réapprendre ces noms et je porte maintenant des lentilles cornéennes teintées. J’ai tout ce qui m’aide à revenir à la normale. Je recommence à me sentir moi-même. »

Sur la recommandation de son médecin, Newman a repris l’entraînement en heptathlon. Elle estime que cette nouvelle discipline la ramènera à son meilleur niveau à la perche, « [son] pain et [son] beurre ».

Le 21 mai, avec une approche écourtée à sept pas, Newman a franchi 4,61 m, une première barre conséquente en 13 mois pour celle qui figure au 16e rang du palmarès de tous les temps.

La compétition montréalaise ne s’est pas déroulée comme elle le souhaitait. Après une première barre à 4,35 m, elle a jeté l’éponge à ses trois tentatives à 4,50 m. Son but était de réussir 4,70 m, le standard pour les Championnats du monde d’Eugene. Elle s’est désolée d’un long délai avant le début de son épreuve, des officiels qui auraient voulu « enlever [ses] marques » au sol et du modeste public trop tranquille à son goût.

« J’avais l’impression que les gens étaient simplement décontractés », a-t-elle dit pendant qu’elle attendait sa voiture Uber pour filer dare-dare à l’aéroport. « Je voulais un peu plus d’énergie pour aujourd’hui et je ne l’ai pas eue. »

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Alysha Newman

Bâtir une marque

Newman a répondu à quelques questions sur son attractivité exceptionnelle dans les réseaux sociaux.

« Je sais que des athlètes ne veulent pas le faire, d’autres le peuvent. Pour moi, c’est important de bâtir une marque parce que j’en veux plus pour ma vie après l’athlétisme. »

L’athlétisme est une étape très importante dans ma vie. Je veux ouvrir des portes pour aider des gens. Si j’ai une marque, je peux aider la communauté, augmenter mes revenus pour éventuellement bâtir des infrastructures et faire d’autres choses pour d’autres gens. Alysha Newman

La femme de 27 ans ne se considère « pas tant que ça comme une influenceuse ». « Ce n’est pas comme si je suis là-dessus chaque jour et que je publie : vous devriez acheter ceci ou manger cela ou faire cela. Je me vois davantage comme une motivatrice. Je veux que les gens sentent qu’ils peuvent accomplir tout ce qu’ils souhaitent. »

Récemment, elle a quand même publié une publicité où elle promeut un site de pari sportif.

Newman affirme ne pas accorder d’attention aux critiques. Ses activités hors de la piste ne nuisent pas à son sport, insiste-t-elle, mais sont plutôt un complément.

« Quoi qu’il en soit, cela fait de moi une personne plus accomplie. [...] J’ai la mode et le mannequinat qui me permettent d’exprimer ma personnalité et ma sexualité. »

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Alysha Newman

La perchiste se voit davantage comme une « femme d’affaires ». « J’ai acheté mon nom, je possède mon nom. C’est une entreprise et je réclame des impôts par rapport à mon nom ! C’est une chose très entrepreneuriale. J’espère que ça deviendra plus gros un jour. »

Alysha Newman a également une page OnlyFans, un réseau social à contenu payant. Le coût de l’abonnement mensuel pour celle de l’Ontarienne est de 19,99 $. Elle a indiqué y vendre surtout des plans d’entraînement et de nutrition. « Ça me permet de communiquer directement avec mes partisans. »

Sa page semble aussi offrir du contenu ouvertement « sexy ». Le sujet est délicat pour la principale intéressée. « Déstabilisée » d’être interrogée sur OnlyFans, Newman a souhaité mettre un terme à l’entrevue et retiré tous ses propos. « Je ne gère plus ma page, une entreprise s’en occupe », a-t-elle dit sans donner plus de précisions.

Alysha Newman a expliqué avoir été dépeinte négativement dans les médias. Elle ne fait confiance qu’à une journaliste de Toronto. Elle a suggéré de contacter ses agents et souligné ne pas avoir été prévenue qu’elle serait interviewée pendant son passage à Montréal.

« J’ai de loin plus d’abonnés qu’ils n’en ont », a-t-elle conclu en parlant des journalistes qu’elle considère comme négatifs. « Je fais ma propre publicité ici », a-t-elle ajouté en montrant son téléphone. L’histoire ne dit pas si elle a consulté sa page Instragram en route pour l’aéroport.

Mercredi soir, Newman a passé 4,70 m lors d’une compétition à Guelph, réalisant ainsi le standard pour Eugene qui lui permet de s’installer au troisième rang mondial cette année. « Je suis prête à revenir avec les meilleures au monde », a-t-elle annoncé sur sa page Instagram.