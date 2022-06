Ça s’en vient. Montréal accueillera les premiers Championnats du monde de triathlon sprint et relais de l’histoire, du 23 au 26 juin. Plus de 2000 triathlètes en provenance de 45 pays concourront au Grand Quai du Vieux-Port de Montréal.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

L’évènement aura lieu dans le cadre du Triathlon mondial Groupe Copley. Ce sera la plus importante compétition internationale de triathlon jamais tenue au Québec depuis... 1999. Montréal avait alors accueilli les Championnats du monde sur la distance olympique.

« On organise vraiment une course qui est, sur les plans technique et spectacle, de très haut niveau », laisse entendre Patrice Brunet, président de Podium Productions — anciennement Évènements TriCon —, responsable de l’organisation.

Voilà des années que Podium Productions souhaite accueillir des Championnats du monde de triathlon à Montréal. « C’était notre tour », dit M. Brunet, ajoutant que la « cote de respect » de la Fédération internationale de triathlon envers son groupe « est très haute », notamment en raison de son organisation annuelle d’une étape de la Série mondiale de triathlon depuis 2016.

Recevoir un tel évènement à Montréal offrira une belle visibilité à la ville, croit M. Brunet. « C’est important pour la revitalisation et la relance du milieu touristique », affirme-t-il, alors que plus de 60 000 spectateurs sont attendus.

PHOTO SIMON GIROUX, ARCHIVES LA PRESSE Le président de Podium Productions, Patrice Brunet

On parle de plus de 50 millions de personnes dans le monde qui vont voir la compétition, à la télévision ou par diffusion web. C’est vraiment extraordinaire pour la ville. Patrice Brunet, président de Podium Productions

Le budget pour l’organisation s’élève à plus de 4 millions de dollars, dont une grande partie provient des trois ordres de gouvernement. Une autre partie vient de fonds privés. Podium Productions évalue les retombées économiques à 24 millions pour Montréal, sans parler de la création de plus de 140 emplois dans la métropole.

Les épreuves

Les athlètes de niveau élite parcourront la distance Super-Sprint, soit 300 m de natation, 7,2 km de vélo et 2 km de course.

Le format de la compétition va comme suit : 60 hommes et 60 femmes prendront le départ le vendredi. Les 30 plus rapides seront du deuxième tour le lendemain. Les 10 plus lents seront retranchés pour le troisième tour. Même chose pour le quatrième tour, jusqu’à ce qu’il ne reste que 10 athlètes pour la finale.

« Entre les courses, il n’y a même pas 10 minutes qui passent. Aussitôt que les athlètes ont franchi la ligne d’arrivée, ils doivent se préparer à repartir très rapidement », explique Patrice Brunet.

« C’est vraiment excitant pour les spectateurs, ajoute-t-il. Les athlètes se donnent complètement parce qu’ils ne veulent pas être éliminés. [...] Tout se passe devant nous. Quand ils sont sur les parcours de vélo ou de natation, il y a un grand écran pour que les spectateurs puissent suivre chaque minute de la compétition. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Les athlètes de niveau élite feront 300 m de natation, 7,2 km de vélo et 2 km de course.

Pour le relais mixte, chaque équipe nationale devra réaliser quatre triathlons avant de passer le fil d’arrivée.

On retrouvera notamment les Canadiens Emy Legault, Charles Paquet, Dominika Jamnicky et Tyler Mislawchuk.

Dans le cas des athlètes juniors et amateurs, on parle de triathlons de type sprint, soit 750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course. Les athlètes de chaque catégorie se seront tous préalablement qualifiés dans leur pays respectif afin d’y prendre part.

Inspirer la population

Patrice Brunet, qui fait lui-même des triathlons depuis 30 ans, se décrit comme un « passionné de santé et de bien-être physique ». Selon lui, les compétitions de haut niveau comme les Jeux olympiques ou les Championnats du monde ont le pouvoir d’inspirer la population à bouger et à s’entraîner.

« Quand on regarde du tennis à Roland-Garros, on a juste le goût d’aller au parc et d’aller frapper des balles. C’est un peu la même chose », dit-il.

Je suis montréalais et je veux inspirer la population montréalaise et, de façon plus large, québécoise à bouger. [Le triathlon] est un sport ultra-accessible à tout le monde. Patrice Brunet, président de Podium Productions

« La natation, le vélo, la course... On a tous accès à de l’équipement relativement peu coûteux pas loin de nous. [...] S’il y a 10 personnes, le lendemain [de l’évènement], qui commencent un entraînement de triathlon, pour moi, tous ces efforts-là vont avoir signifié une victoire », ajoute-t-il.

En plus du Triathlon mondial et des Championnats du monde sprint et relais, Podium Productions organise le festival urbain Distrix du 2 au 4 septembre prochain à Montréal, le tournoi de basketball Challenger 3x3 du 19 au 21 août à Québec et la série de course à pied amateur On court Montréal.