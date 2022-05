C’est avec satisfaction que l’athlète en fauteuil roulant Alexandre Dupont a conclu sa série de quatre jours de courses en Suisse. Dimanche, à la Rencontre Daniela-Jutzeler présentée à Nottwil, le Québécois a fini cinquième au 1500 m (T53-T54) et sixième au 800 m (T54).

mathieu laberge Sportcom

« Honnêtement, j’ai mieux roulé que ce à quoi je m’attendais. Oui, je suis déçu de certaines affaires, mais je ne peux pas quand même me plaindre trop fort, car ç’a quand même bien été », a révélé celui dont la dernière compétition internationale avant cette série européenne remontait aux Championnats du monde de novembre 2019.

L’athlète de Clarenceville a bouclé le 1500 m en un temps de 2 minutes 57,21 secondes.

« Je suis à moins d’une seconde du gagnant [le Suisse Marcel Hug]. Ç’a bien roulé, j’ai eu un bon sprint final et je ne manquais pas de jus à la fin. Si nous avions dû faire un autre tour au même rythme, je l’aurais fait sans problème. C’était une super belle course ! J’en ferais tout le temps des courses comme ça ! »

Plus tôt en journée, au 800 m T54, le Québécois a une fois de plus été témoin d’un record européen signé par Hug (1 min 29,77 s) comme ce fut le cas jeudi, au Grand Prix de l’IPC, alors que le quadruple champion paralympique des Jeux de Tokyo avait abaissé la marque européenne avec son chrono de 1 min 29,91 s au Grand Prix de Nottwil, épreuve où Dupont avait pris le cinquième rang (1 min 34,99 s). Dimanche, Dupont a fini sixième (1 min 37,79 s).

« Stratégiquement, j’ai mal joué ma course. J’ai eu un bon départ, mais il y a quelqu’un en avant de moi qui a manqué de jus et qui m’a fait perdre le groupe de tête. J’ai donc dû faire presque toute la course tout seul. J’ai essayé de rattraper les premiers, mais je n’ai pas été capable », a soutenu Dupont.

Lee Leclerc, de Saint-Paul, a lui aussi pris part à deux courses dimanche. Il s’est classé au septième rang du 800 m T34, épreuve où son compatriote Austin Smeenk (1 min 50,16 s) a fini au pied du podium.

L’autre course de Leclerc a été le 100 m T54 et il a fini neuvième en raison de son chrono de 17,47 secondes.

Samuel Larouche (53,84 s), de Jonquière, a été le cinquième et dernier à franchir la lignée d’arrivée du 200 m T51 remporté par le Finlandais Toni Piispanen en un temps de 38,30 secondes.

Alexandre Dupont tentera de défendre son titre de champion des Jeux du Commonwealth au 1500 mètres, cet été, à Birmingham.

Charles Philibert-Thiboutot de retour en Ligue Diamant

Samedi, à la rencontre Prefontaine Classic d’Eugene (Oregon) comptant pour la Ligue Diamant, Charles Philibert-Thiboutot s’est classé neuvième du Mile en un temps de 3 min 53,82 s. Le coureur de Québec a fini tout juste derrière son compatriote William Paulson à cette course où le champion olympique du 1500 m, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (3 min 49,76 s) s’est imposé.