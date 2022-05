Vingt et une personnes, dont 18 enfants, ont été tuées dans une école primaire de Uvalde, au Texas, mardi, par un jeune tireur de 18 ans. Différentes personnalités du monde du sport ont réagi sur les réseaux sociaux.

Nicholas Richard La Presse

Le premier gros nom à évacuer sa frustration a été Lebron James. « J’envoie mes pensées et mes prières aux familles de ces victimes aimées qui nous ont quittés ou qui sont blessées […]. Quand c’est assez, c’est assez ! ! ! Ce sont des enfants et on continue de les mettre en danger en les envoyant à l’école. L’école est l’endroit où ils sont censés être le plus en sécurité », a écrit la vedette des Lakers de Los Angeles dans un premier gazouillis.

« Il faut que ça change, tout simplement. ÇA DOIT CHANGER… Je prierai tous les cieux pour les élèves de partout au cours des prochains jours », a-t-il ajouté quelques minutes plus tard.

J. J. Watt, ancien des Texans de Houston, a pour sa part écrit : « dévasté n’est pas un mot assez fort. Horribles, horribles nouvelles en provenance du Texas. »

Le porteur de ballon des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Damien Harris, a tweeté : « Dévastateur. Déchirant. Inimaginable. Seigneur, veille sur chaque personne affectée par ce malheur. NOUS AVONS BESOIN DE CHANGEMENTS, MAINTENANT ! »

Puis, en début de soirée, les Cowboys de Dallas, la plus importante équipe professionnelle du Texas, ont aussi envoyé un commentaire : « Toute l’organisation des Cowboys de Dallas est en deuil et de tout cœur avec la communauté de Uvalde et toutes les personnes affectées par ce tragique évènement. Attristés par la perte de ces vies innocentes, nos cœurs et nos prières sont avec les familles des victimes, les proches, les professeurs et le personnel de l’école. »