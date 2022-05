Lysanne Richard plus occupée que jamais

Si la pandémie a freiné les élans de bien des gens, ça n’a certainement pas été le cas de Lysanne Richard. La championne de plongeon de haut vol native de Saguenay a profité des deux dernières années pour concrétiser de nombreux projets. Et c’est pas fini, comme le dit la chanson.

Au cours des derniers mois, l’artiste de cirque, qui s’est fait connaître plus largement grâce à l’émission Big Brother Célébrités, a su rapidement retomber sur ses pieds et elle en a profité pour réaliser des exploits à faire retenir son souffle, suffisamment pour qu’ils soient soumis au comité de gestion des records Guinness. Son dernier en lice a eu lieu en septembre dernier, alors qu’elle et son partenaire de plongeon, Yves Milord, se sont élancés simultanément de leur montgolfière respective pour un plongeon de 25 mètres, atteignant une vitesse de 70 km/h.