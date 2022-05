(Baltimore) Le vainqueur du Derby du Kentucky ne participera pas au Preakness.

Associated Press

Le propriétaire du poulain Rich Strike, Rich Dawson, a confirmé l’étonnante information jeudi, 10 jours avant la course au Maryland. Ça signifie qu’il n’y aura pas de gagnant de la Triple-Couronne pour une quatrième année d’affilée.

Dawson a indiqué que l’entraîneur Eric Reed et lui avaient décidé de s’en tenir au plan initial d’offrir une période de repos de cinq semaines à Rich Strike après le Derby du Kentucky. Le poulain, un négligé à 80-1 pour l’emporter le week-end dernier à Churchill Downs, a causé la plus grande surprise en plus d’un siècle à cette prestigieuse course hippique. Seul Donerail, en 1913, avait rapporté plus que lui en triomphant.

Le plan consiste maintenant à préparer Rich Strike en vue du Belmont Stakes, le 11 juin. Dawson a indiqué qu’il était préférable pour le poulain de se reposer davantage et de ne pas participer à l’épreuve qui aura lieu dans deux semaines à Pimlico.

Rich Strike ne devait pas être le favori au départ du Preakness, car le poulain qui a terminé deuxième au Derby, Epicenter, et le vainqueur du Kentucky Oaks, Secret Oath, doivent y participer. En l’absence de Rich Strike, le champion du Derby n’a donc pas pris part au Preakness en 2019 en 2021. Les épreuves de 2020 avaient été reportées à cause de la pandémie de coronavirus.