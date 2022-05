Le département des services sociaux du Mississippi a intenté lundi une action en justice contre Brett Favre, ancien quart vedette de la NFL à la retraite, et trois anciens lutteurs professionnels, ainsi que plusieurs autres personnes et entreprises, pour tenter de récupérer des millions de dollars d’aide sociale mal dépensés, destinés à aider certaines des personnes les plus pauvres des États-Unis.

Associated Press

L’action en justice affirme que les défendeurs ont « dilapidé » plus de 20 millions de dollars d’argent provenant du programme d’aide temporaire aux familles dans le besoin.

La plainte a été déposée moins de deux semaines après qu’une mère et son fils, qui dirigeaient un groupe à but non lucratif et une entreprise d’éducation dans le Mississippi, aient plaidé coupables à d’accusations criminelles liées à la mauvaise utilisation des fonds. Nancy New, 69 ans, et Zachary New, 39 ans, ont accepté de témoigner contre d’autres personnes dans ce que le vérificateur de l’État, Shad White, a appelé la plus grande affaire de corruption publique du Mississippi au cours des deux dernières décennies.

Au début de l’année 2020, Nancy New, Zachary New, l’ancien directeur exécutif du département des services sociaux du Mississippi, John Davis, et trois autres personnes ont été inculpés devant un tribunal de l’État. Les procureurs ont déclaré que l’argent de l’aide sociale avait été dépensé à mauvais escient pour financer, par exemple, une cure de désintoxication à Malibu, en Californie, pour l’ancien lutteur professionnel Brett DiBiase.

DiBiase est un défendeur dans le procès intenté lundi à la Hinds County Circuit Court, tout comme son père et son frère qui étaient également des lutteurs professionnels, Ted DiBiase père et Ted « Teddy » DiBiase fils.

Ted DiBiase père était connu sous le nom de « The Million Dollar Man » lorsqu’il luttait. Il est un évangéliste chrétien et un conférencier motivateur, et il a dirigé Heart of David Ministries Inc qui a reçu 1,7 million de dollars de subventions de l’aide sociale en 2017 et 2018 pour le mentorat, le marketing et d’autres services, selon la poursuite.

L’année dernière, White a demandé le remboursement de 77 millions de dollars de fonds d’aide sociale mal utilisés à plusieurs personnes et groupes, dont 1,1 million de dollars versés à Favre, qui vit dans le Mississippi. Favre n’a pas été accusé d’actes criminels.

White a déclaré que Favre avait été payé pour des discours, mais qu’il ne s’était pas présenté. Favre a remboursé l’argent, mais White a déclaré en octobre que Favre devait encore 228 000 dollars d’intérêts. Dans un message publié sur Facebook lorsqu’il a remboursé les premiers 500 000 dollars, Favre a déclaré qu’il ne savait pas que l’argent qu’il avait reçu provenait de fonds sociaux. Il a également affirmé que son association caritative avait versé des millions de dollars à des enfants pauvres du Mississippi et du Wisconsin.

Il y a plusieurs mois, le bureau de l’auditeur a transmis les demandes de remboursement de l’argent de l’aide sociale mal dépensé au bureau du procureur général du Mississippi pour qu’il les applique. M. White a déclaré qu’il savait que le bureau du procureur général finirait par engager des poursuites.

« J’applaudis l’équipe qui a intenté cette action et je suis heureux que l’État fasse un pas de plus vers la justice pour les contribuables, a déclaré M. White. Nous continuerons à travailler aux côtés de nos partenaires fédéraux — qui ont eu accès à toutes nos preuves pendant plus de deux ans — pour nous assurer que l’affaire sera étudiée. »

La poursuite déposée lundi indique que Favre était à un moment donné le plus grand investisseur extérieur individuel et actionnaire de Prevacus, une entreprise basée en Floride qui essayait de développer un médicament contre les commotions cérébrales. La poursuite dit qu’en décembre 2018, Favre a exhorté le PDG de Prevacus, Jake VanLandingham, à demander à Nancy New d’utiliser l’argent de la subvention d’aide sociale pour investir dans la société.

La poursuite indique également que Favre a organisé une présentation de vente d’actions Prevacus à son domicile en janvier 2019, à laquelle ont assisté VanLandingham, Davis, Nancy New, Zach New et Ted DiBiase fils, et qu’un accord a été conclu pour dépenser des fonds « substantiels » de la subvention d’aide sociale dans Prevacus et plus tard dans sa société affiliée PreSolMD Inc.

La plainte indique que les actions étaient au nom de Nancy New et de Zach New, mais qu’elles étaient également destinées au bénéfice financier de Favre, VanLandingham et des deux sociétés. L’action en justice exige le remboursement de 2,1 millions de dollars de subventions sociales qui ont été indûment versées aux deux sociétés en 2019.

Lundi, l’Associated Press a appelé un numéro autrefois inscrit pour Favre Enterprises et un enregistrement a indiqué qu’il n’était plus en service.

Le procureur général Lynn Fitch et le gouverneur Tate Reeves ont déclaré dans une déclaration commune lundi : « Notre objectif avec ce procès est de demander justice pour la confiance brisée du peuple du Mississippi et de récupérer les fonds qui ont été mal dépensés. »

Davis a été choisi pour diriger le département des services sociaux en 2016 par le gouverneur de l’époque, Phil Bryant — qui, comme Reeves, Fitch et White, est un républicain. Davis a pris sa retraite en juillet 2019 et attend son procès pour des accusations criminelles dans le cadre de ces dépenses inappropriées.

Brett DiBiase a plaidé coupable en décembre 2020 à un chef d’accusation de fausse déclaration. Il a déclaré dans des documents judiciaires qu’il avait soumis des documents et reçu un paiement complet pour un travail qu’il n’avait pas terminé. Il a accepté de payer 48 000 dollars de dédommagement et sa condamnation a été reportée.