Les records d’Usain Bolt peuvent-ils être battus ? Le sprinteur américain Erriyon Knighton en fait un objectif.

Simon Drouin La Presse

En ce début de saison extérieure, le jeune prodige de 18 ans a fait sensation en réalisant un chrono de 19,49 secondes (+ 1,4 m/s) sur 200 m, devenant ainsi le quatrième performeur de l’histoire, samedi, à Baton Rouge.

Knighton a largement battu Joseph Fahnbulleh (19,92 s) et Dorian Camel (20,00 s) dans le cadre du LSU Invitational de l’Université d’État de la Louisiane.

Avec ce coup de canon, le Floridien s’installe parmi les meilleurs de l’histoire. Seuls les Jamaïcains Bolt (19,19 s) et Yohan Blake (19,26 s) et son compatriote Michael Johnson le devancent. Ce dernier avait lui-même marqué les esprits avec son demi-tour en 19,32 s en finale des Jeux olympiques d’Atlanta en 1996, record qui a tenu pendant 12 ans.

« Je n’ai pas été surpris de la performance, j’ai été surpris que ça se passe à sa première compétition de la saison, a lancé Bruny Surin en début de semaine. Il réussit une performance solide comme celle-là, c’est fou. »

Le champion olympique du relais en 1996 est d’autant plus impressionné que Knighton lui semble légèrement ralentir sur les 15 ou 20 derniers mètres.

« Je ne sais pas si c’était de la fatigue ou s’il s’est relâché un peu parce qu’il était tellement en avance. Mais il avait encore du jeu pour s’améliorer. J’irais même jusqu’à dire que c’était une course dans les 19,39, 19,41, dans ces eaux-là. »

« Il va battre Usain Bolt »

Knighton, qui a joué au football au secondaire, est loin de sortir de nulle part. L’an dernier, il s’est signalé chez les juvéniles (U18) en signant un temps de 20,11 s, abaissant ainsi une marque mondiale de Bolt.

Un mois plus tard, aux sélections olympiques américaines, il a fait encore mieux avec des chronos de 19,88 s et 19,84 s, ce qui lui a permis d’améliorer un autre record mondial du célèbre Jamaïcain, celui chez les juniors (19,93 s). Samedi, il a donc retranché près de quatre dixièmes à cette référence alors qu’il lui reste une année et demie dans la catégorie.

Aux Jeux olympiques de Tokyo, Knighton était à 17 ans le plus jeune membre de l’équipe américaine masculine d’athlétisme depuis 1964. Il a terminé quatrième de la finale du 200 m remportée par le Canadien Andre De Grasse.

À titre de commentateur pour Radio-Canada, Surin était aux premières loges pour assister à l’éclosion du jeune talent.

« J’ai vu sa progression cette année-là. J’ai vu ce qu’il a fait à Tokyo. D’ailleurs, dans l’une de mes interventions, j’avais dit : “Je vois ce gars-là battre les records d’Usain Bolt.” »

Surin avait eu le même pressentiment, peu après sa retraite, quand il a couvert les Championnats du monde jeunesse à Sherbrooke en 2003, son premier mandat pour Radio-Canada. Bolt avait alors remporté le 200 m en 20,40 s.

« Je lui donnais cinq ans pour battre le record du monde et courir 9,6 [au 100 m]. Le monde me traitait de fou, de malade, mais je me suis mouillé ! Depuis Tokyo, je dis que [Knighton] va battre le record du monde d’Usain Bolt. »

Au 100 m comme au 200 m

Les comparaisons avec Bolt ne semblent pas affecter Knighton. « C’est vraiment bien [d’être plus rapide que Bolt à cet âge], mais j’essaie de rester humble avec ça et de ne pas avoir la grosse tête », a-t-il expliqué dans un portrait publié à la fin de décembre sur le site de World Athletics. « Je dois juste continuer à m’entraîner et j’espère pouvoir continuer à progresser à ce rythme. »

J’aimerais battre le record du monde d’Usain Bolt. Je vais faire tout ce que je peux pour y arriver, mais je vais y aller étape par étape. Erriyon Knighton

« Techniquement et physiquement, je pense que je peux devenir beaucoup plus fort, ajoute-t-il. Obtenir une base plus grande et savoir courir correctement le 200 m. Une fois que j’aurai appris à vraiment le gérer, je pense que je serai beaucoup mieux. »

Le calme affiché par Knighton durant les Jeux a impressionné Surin. Sa physionomie élancée n’est pas sans rappeler celle de l’octuple médaillé d’or olympique (1,91 m pour l’Américain contre 1,94 m pour le Jamaïcain).

« Je ne lui ai pas parlé ni ne l’ai vu de près, mais de ce que j’ai constaté, il a une grande maturité. Le petit jeune s’est bien débrouillé à Tokyo. Il ne s’est pas laissé intimider. Au point de vue psychologique, il est fort, d’après moi. C’est pour ça que je me dis qu’il a tous les éléments pour le faire [le record mondial]. »

Si les comparaisons au même âge ne sont « pas à prendre pour du cash », Surin est persuadé que Knighton surpassera les chronos de Bolt plus tôt que tard, y compris au 100 m, où le meilleur temps du nouveau venu est pour l’instant de 10,04 s.

« Ça peut aller vite. Il n’a peut-être pas encore mis l’accent sur le 100 m, il en fait peu, mais je ne serais pas surpris qu’il fasse le record du 100 et du 200. Pas du tout. »

Dès les Championnats du monde d’Eugene, en juillet ? Peut-être. D’ici aux Jeux de Paris en 2024 ? « Pour moi, c’est clair », a tranché Surin.

Bolt c. Knighton (temps sur 200 m) Usain Bolt

15 ans : 20,58 s

16 ans : 20,13 s

17 ans : 19,93 s

18 ans : 19,99 s Erriyon Knighton

15 ans : 21,39 s

16 ans : 20,32 s

17 ans : 19,84 s

18 ans : 19,49 s Source : World Athletics