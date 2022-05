Consultez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans les séries de la LNH.

Bergeron a inscrit son deuxième but du match alors qu’il restait 7 : 39 à écouler au troisième engagement. Niederreiter a complété le pointage dans un filet désert.

Lors d’une supériorité numérique, Bergeron a sauté sur son propre retour de lancer et il a redonné espoir aux Bruins, mais les Hurricanes ont répliqué moins de quatre minutes plus tard, aussi avec un homme en plus. Niederreiter est parvenu à glisser la rondelle derrière Ullmark pour redonner une priorité de trois buts à sa formation.

Deux minutes et 27 secondes plus tard, Aho a habilement fait dévier un tir de la pointe de Tony DeAngelo, procurant une avance de 2-0 aux siens. Il s’agissait de la première de trois mentions d’aide de DeAngelo dans la rencontre.

L’indiscipline des Bruins a rapidement ouvert la porte aux Hurricanes et les hommes de Bruce Cassidy n’ont pas été en mesure d’établir leur rythme. Patrice Bergeron a enfilé l’aiguille à deux occasions et Linus Ullmark a alloué quatre buts en 33 lancers.

Kochetkov n’a pas vraiment eu à s’inquiéter devant la cage des Hurricanes, car ses coéquipiers ont fait du bon travail dans les trois zones. Sebastian Aho et Nino Niederreiter ont tous deux fait mouche à deux reprises alors que Jesper Fast a ajouté un but.

Le gardien recrue Pyotr Kochetkov, choix de deuxième tour des Hurricanes en 2019, a pris la relève et il a cédé deux fois en 31 tirs. Il s’agissait de sa première apparition et de sa première victoire en carrière en séries dans la LNH.

Raanta est tombé au sol et il saignait du nez ou de la bouche. Il a quitté la surface de jeu avec l’aide du soigneur et les Hurricanes ont annoncé qu’il n’allait pas revenir au jeu, sans toutefois dévoiler la nature de la blessure.

Le Lightning défait les Maple Leafs 5-3 lors du deuxième affrontement

Photo Nick Turchiaro, USA TODAY Sports Les joueurs du Lightning célèbrent leur victoire.

Victor Hedman a amassé un but et trois mentions d’aide pour guider le Lightning de Tampa Bay vers une victoire de 5-3 aux dépens des Maple Leafs de Toronto, mercredi soir.

Le premier match de quatre points en éliminatoires de Hedman dans la LNH a permis au Lightning de créer l’égalité 1-1 dans la série.

Nikita Kucherov, avec un but et deux assistances, Brayden Point, Corey Perry et Brandon Hagel ont aussi fait bouger les cordages pour les doubles champions en titre de la coupe Stanley.

Andrei Vasilevskiy a stoppé 31 tirs dans la victoire. Le gagnant du trophée Vézina en 2019 s’est ressaisi de belle façon après que le Lightning eut perdu le premier duel 5-0.

Mitch Marner, avec un but et une mention d’aide, Michael Bunting et Alexander Kerfoot ont répliqué pour les Maple Leafs, qui ont vu Jack Campbell réaliser 29 arrêts. Auston Matthews a préparé deux buts des siens.

Le troisième affrontement de la série aura lieu vendredi soir, à Tampa.

Le Lightning, qui a aussi perdu trois matchs numéro un en huit séries lors de leurs deux conquêtes de la coupe Stanley, a pris les devants 1-0 grâce à un but en avantage numérique alors qu’il ne restait qu’un peu plus d’une seconde à écouler en première période.

Après avoir réalisé un bel arrêt aux dépens de Point, Campbell a été déjoué par Hedman, qui a récupéré une rondelle libre à l’embouchure du filet.

La formation de Tampa Bay, qui avait été blanchie en cinq avantages numériques lors du premier match de la série, a connu un bien meilleur départ que lundi, mais elle a dû écouler deux pénalités.

Le Lightning a doublé son avance quelques instants après un arrêt spectaculaire de Vasilevskiy aux dépens du défenseur Timothy Liljegren, tôt au deuxième vingt. Hedman a ensuite envoyé Perry en échappée et le vétéran n’a pas raté son occasion.

Les Torontois ont coupé de moitié l’avance des visiteurs quand Matthews a séparé Ryan McDonagh de la rondelle avant de la refiler à Marner. Ce dernier a repéré Bunting, qui a déjoué Vasilevskiy.

Le Lightning a cependant inscrit un deuxième but en avantage numérique, à la suite de l’indiscipline de Wayne Simmonds. Kucherov a été patient et il a trompé la vigilance de Campbell grâce à un tir dans la lucarne.

Les hommes de Jon Cooper se sont distancés quand Hagel et Point, lors d’une supériorité numérique, ont trouvé le fond du filet.

Marner a marqué alors qu’il restait 8 : 07 à écouler à la rencontre et Kerfoot a réduit l’écart à deux buts lorsqu’il a enfilé l’aiguille en désavantage numérique. Les Maple Leafs n’ont toutefois pas réussi à créer l’égalité.

Joshua Clipperton, La Presse Canadienne