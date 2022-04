En plus de terminer tout juste à l’extérieur du top-10, en 11e place (+13 secondes) à la première étape du Festival Elsy Jacobs, au Luxembourg, Olivia Baril (Valcar – Travel & Service) a réussi à épauler ses coéquipières italiennes Silvia Persico et Eleonora Camilla Gasparinni, qui terminent au deuxième et au sixième échelon de la journée.

Sportcom

« On voulait que la course se termine au sprint pour placer Chiara Consonni et Silvia Persico en avant. L’équipe SD Worx a fait un gros travail pour éviter un sprint de masse à la fin. On a toutefois réussi à pousser Silvia dans le premier groupe pour le final. On n’aurait pas pu faire une meilleure course qu’aujourd’hui (samedi) », s’est réjoui Baril, en entrevue avec Sportcom.

Je ne pense jamais au plan personnel quand j’ai le rôle de coéquipière. J’aime ce mandat et la pression qui vient avec. J’aurais voulu finir dans le premier groupe avec Silvia, c’est un peu décevant. Cependant, je ne pense pas qu’elle aurait pu faire mieux, même si j’avais été à ses côtés dans le sprint final. Olivia Baril

Après avoir pris le 15e rang du prologue la veille, Simone Boilard (St Michel — Auber93 WE) a, quant à elle, récidivé samedi en terminant encore une fois 15e lors de la première étape de l’évènement. Boilard a conclu la journée dans le même groupe que Baril.

« C’était une course assez difficile. Je suis quand même contente de ma performance, j’étais présente dans tous les coups. J’étais en bonne position à 300 mètres de l’arrivée, mais il y a une Italienne qui est entrée en collision avec moi. J’ai réussi à éviter la chute, mais il était trop tard pour essayer d’obtenir un top-10 », a expliqué Boilard.

Après son résultat de vendredi, Boilard mentionnait que la stratégie de son équipe serait de survivre aux deux dernières étapes. Avec une deuxième 15e place consécutive, elle avoue maintenant qu’elle ressent le support de toute sa formation qui poussera pour la voir grimper au classement général dimanche.

« Tout le monde était dédié à moi. Ma coéquipière Barbara Fonseca a fait du gros boulot pour m’aider à me placer dans les endroits clés. J’ai pu bénéficier du support de toute l’équipe et c’est plaisant d’avoir ce rôle », a-t-elle ajouté.

De son côté, Magdeleine Vallières-Mill (EF Education-TIBCO-SVB) a fini au 39e rang (+1 minute 1 seconde), au sein d’un groupe de 14 cyclistes.

L’Italienne Marta Bastianelli (UAE ADQ) a remporté l’étape en devançant sa compatriote Silvia Persico au sprint. La troisième place est revenue à la Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx).

Grâce à sa deuxième place du jour, Persico grimpe au sommet du classement général provisoire avec une seule étape à disputer. Olivia Baril assure que tous les efforts seront mis en place afin de concrétiser la victoire de sa coéquipière dimanche.

« Silvia est première avec le même temps que Demi Vollering. Demain (dimanche), ça va être une grosse journée, on va devoir défendre le maillot jaune contre des équipes du World Tour alors que nous sommes seulement une équipe continentale. On est prêtes pour ce défi, Silvia est en grande forme, on a vraiment hâte », a conclu Baril.

Simone Boilard occupe le 11e rang au général, alors que Baril se retrouve 14e. De son côté, Magdeleine Vallières-Mill fait un bon de 12 échelons jusqu’en 39e place.