Maximilien Van Haaster a vu son parcours à la Coupe du monde de fleuret de Plovdiv (Hongrie) s’arrêter à son premier combat du tableau préliminaire de 128, vendredi.

Mathieu laberge Sportcom

Le Montréalais a baissé pavillon 15-14 face au Coréen Choi Hyunsoo, ce qui lui confère le 102e rang du tournoi qui prendra fin samedi.

« Malheureusement, je n’ai pas réussi à gagner mon match », a brièvement commenté l’escrimeur de 29 ans. « Je menais par quatre ou cinq touches au début du match, mais mon adversaire a bien remonté le score. Toute la journée, je n’avais pas les bonnes sensations et physiquement, je n’étais pas au top de ma forme non plus. »

En ronde des poules, le Montréalais s’était fort bien tiré d’affaire, alors qu’il avait remis une fiche de quatre victoires et deux revers.

De façon quantitative, le double Olympien a qualifié son élimination de 50 % physique et 50 % mentale. Il refuse de peser sur le bouton de panique à la suite de cette sortie précipitée.

« C’est juste une mauvaise journée et la prochaine compétition est dans deux semaines, en Corée. C’est donc juste une question de récupérer le plus possible d’ici là », a-t-il conclu.

Étant le seul fleurettiste canadien présent en Hongrie, Van Haaster ne sera pas de la compétition par équipe dimanche.