Chronique

Un incontournable pour les journalistes

À titre de rédacteur de hockey affecté à la couverture du Canadien pendant une dizaine d’années, j’ai connu tant le Guy Lafleur triomphant que le Guy Lafleur souffrant et j’ai écrit sur les deux. J’ai aimé l’un et l’autre sans distinction. Mais autant Guy avait la victoire et les honneurs modestes, autant il devenait passionné et irascible quand ça n’allait pas à son goût.