Quatre mois après Jennifer Abel, une autre figure de proue du plongeon canadien tire sa révérence.

Simon Drouin La Presse

Au moment où ses coéquipiers s’apprêtent à reprendre la compétition à Saskatoon, la spécialiste de la tour Meaghan Benfeito annoncera sa retraite, ce mercredi.

Âgée de 33 ans, la Montréalaise a gagné trois médailles olympiques, ce qui la situe au deuxième rang de l’histoire canadienne derrière celle qui l’a inspirée à ses débuts dans le sport, Émilie Heymans, qui en détient quatre.

Elle a réalisé son plus haut fait d’armes en montant deux fois sur le podium aux Jeux de Rio en 2016, remportant le bronze au 10 m individuel et au 10 m synchronisé avec sa partenaire Roseline Filion. Elle a également décroché le bronze en synchro à Londres en 2012, toujours avec Filion.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Roseline Filion et Meghan Benfeito aux Jeux olympiques de Londres

La retraite de son éternelle complice en 2016 l’a conduite vers une nouvelle coéquipière de synchro, l’Albertaine Caeli McKay, de 10 ans sa cadette. Le duo a abouti au pied du podium aux derniers Jeux de Tokyo en 2021, alors que McKay s’était blessée à un pied quatre semaines avant la compétition.

À la plateforme individuelle, Benfeito a vécu une déconvenue au Japon, se classant 13e et ratant la finale par une place. Anéantie sur le coup, elle avait refusé de spéculer sur son avenir, ouvrant néanmoins la porte à une dernière saison.

« Je ne veux pas finir comme ça, avait-elle déclaré après la demi-finale. Mais en même temps, mon corps a besoin de repos. »

Elle souhaitait d’abord discuter avec son entraîneur Arturo Miranda, remplacé depuis par le Chinois Hui Tong, qui dirige le centre national d’entraînement situé à l’Institut national du sport du Québec, au Stade olympique.

La fin d’une époque

Au total, Benfeito a participé à quatre Jeux olympiques. Elle s’est classée septième avec Filion à ses débuts à Pékin en 2008.

La paire québécoise s’est d’abord fait connaître en montant sur la troisième marche du podium aux Championnats du monde FINA présentés dans l’île Sainte-Hélène, à l’été 2005. Elle n’avait alors que 16 ans.

Après plusieurs quatrièmes places, Benfeito a été sacrée vice-championne mondiale à la tour synchro avec Filion à Barcelone en 2013, exploit répété à Kazan en 2015. En Russie, elle a également remporté l’argent dans la nouvelle épreuve de synchro mixte avec Vincent Riendeau, lui aussi retraité depuis les Jeux de Tokyo.

Benfeito a gagné cinq médailles à la Coupe du monde, cinq aux Jeux du Commonwealth et sept aux Jeux panaméricains. Sans compter ses multiples titres sur le circuit des Séries mondiales et des Grands Prix.

Sa préparation pour les Jeux de Tokyo, reportés d’un an, a été assombrie par l’incendie de son condo de Mirabel six mois avant l’évènement. Elle a perdu tous ses biens dans le brasier, dont ses trois médailles olympiques.

Des répliques de ces médailles lui ont été remises dans le cadre d’une cérémonie organisée par le Comité olympique canadien, le 8 juin, au Parc olympique.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Meaghan Benfeito au Parc olympique le 8 juin 2021

« Ce ne sont pas les médailles que je me suis fait mettre autour du cou, avait-elle déclaré à cette occasion. Quand même, j’aime mieux en avoir que de ne pas en avoir du tout. Si je fais une conférence une journée, je peux au moins en apporter et expliquer exactement pourquoi ce sont des médailles que j’ai reçues et non celles que j’ai gagnées. Ça fait partie de l’histoire. »

Elle s’était donné pour mission d’en rapporter de Tokyo « pour célébrer encore plus », mais la compétition ne s’est pas déroulée comme elle le souhaitait.

Après plus d’un quart de siècle à plonger, Benfeito range donc son maillot. Dans le passé, elle a déjà évoqué le désir de travailler avec ses sœurs jumelles, qui sont éducatrices en garderie.

Son départ marque la fin d’une époque pour le plongeon canadien. Benfeito a été la coéquipière d’Alexandre Despatie, Heymans, Filion, Abel, Blythe Hartley, Marie-Ève Marleau et même Miranda. Pamela Ware, 29 ans, est désormais la seule plongeuse active qui faisait partie de l’équipe olympique en 2016.