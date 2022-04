LNH

McDavid, Barkov et Varlamov, étoiles de la dernière semaine

(New York) Les centres Connor McDavid et Aleksander Barkov, des Oilers d’Edmonton et des Panthers de la Floride, ainsi que le gardien des Islanders de New York Semyon Varlamov ont été nommés les trois étoiles de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey.