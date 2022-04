(Vancouver) Le nageur olympique Brent Hayden prend, de nouveau, sa retraite.

La Presse Canadienne

Le médaillé olympique de bronze au 100 mètres libre aux Jeux de Londres en 2012 et champion du monde en 2007 avait mis un terme à sa carrière une première fois en 2012. Puis il a décidé d’effectuer un retour à la compétition en septembre 2019 dans le but de participer aux Jeux de Tokyo.

« Lorsque je suis revenu à la compétition, j’avais l’objectif d’essayer de me qualifier pour mes quatrièmes Jeux olympiques en moins d’un an. Ce que j’ai eu au bout du compte, malgré tous les défis occasionnés par la COVID, ce sont deux années et demie incroyables de plus dans le sport que j’aimais tant », a confié Hayden.

Hayden, en tant que nageur le plus âgé de l’histoire canadienne à 37 ans, a aidé le Canada à terminer quatrième au relais masculin 4 × 100 m libre l’été dernier à Tokyo et à établir un record canadien (3 : 10,82).

En terminant la première portion du relais en 47,99 secondes, il est devenu le nageur le plus âgé à nager sous la barre des 48 secondes.

Il a aussi terminé neuvième au 50 m libre, le meilleur résultat des nageurs canadiens.

Hayden s’est récemment vu décerner le titre de nageur de l’année de Natation Canada pour une quatrième fois, 14 ans après avoir reçu le même honneur en 2007.

« Peu de gens ont une deuxième chance, alors je me considère comme incroyablement chanceux, pas seulement d’avoir eu la chance de concourir de nouveau, mais aussi d’avoir la chance de continuer à me guérir de la dépression qui a mis un terme à ma carrière il y a 10 ans. À mes coéquipiers, je vous suis très reconnaissant des moments partagés ensemble. Vous m’avez aidé à retrouver mon amour pour la natation. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là pour vous jusqu’à Paris, mais je vous encouragerai aussi fort que possible. Je suis toujours là si vous avez besoin de parler avec quelqu’un.»

Son palmarès comprend une médaille d’or au 100 m libre aux Championnats du monde de 2007 de la FINA, le premier titre en natation aux mondiaux pour le Canada en 21 ans.

Il est devenu membre de l’équipe nationale pour la première fois en 2002 et a remporté un total de quatre médailles en relais aux Jeux du Commonwealth à Manchester, en Angleterre, aux Championnats panpacifiques de natation à Yokohama, au Japon.

Il a aussi décroché des médailles en sol canadien, notamment deux médailles d’argent en relais aux mondiaux de 2005 à Montréal, un an après sa première participation aux Jeux olympiques à Athènes. Il a bonifié sa récolte individuelle d’une médaille d’argent au 100 m libre aux mondiaux de 2011 à Shanghai. Selon le directeur au Centre de la haute performance de Vancouver, Tom Johnson, Hayden restera dans la mémoire de tous comme l’un des meilleurs nageurs canadiens de tous les temps. « Il a remporté toutes les compétitions d’envergure internationale autres que les Jeux olympiques, il a remporté le bronze olympique et a fait partie de quatre équipes olympiques, a souligné Johnson. Il a fait tout ce qu’il voulait, il a dépassé ses attentes et celles des autres. Il devrait être fier de tout ce qu’il a accompli et de ses contributions à l’équipe masculine, particulièrement de celle du relais 4 × 100 m aux Jeux olympiques. »