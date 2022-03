PHOTO ROLF VENNENBERND, ASSOCIATED PRESS

Le cavalier de saut d’obstacles le plus décoré au pays, Eric Lamaze, prend sa retraite de la compétition. Le champion olympique combat un cancer du cerveau depuis 2017.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

La dernière apparition de Lamaze pour le Canada aura ainsi eu lieu au CSI05 du Spruce Meadows Masters Tournament de Calgary, à l’automne dernier.

« Il y a une partie de moi qui est très bouleversée d’avoir mené un combat contre le cancer dans l’espoir de faire du sport équestre à nouveau, a dit l’athlète de 53 ans au Calgary Herald. Je suis consterné que ça ne sera pas le cas. »

« J’ai toujours dit que je me retirerais sous mes propres conditions quand le moment serait le bon, a-t-il continué. Ma santé m’a forcé à prendre la décision beaucoup plus tôt que prévu, mais le bon côté, c’est que je vais toujours avoir cette volonté de gagner et que je vais pouvoir apporter ma contribution à l’équipe canadienne ainsi qu’au sport que j’aime dans un nouveau rôle comme chef d’équipe. »

Natif de Montréal, Lamaze a commencé à prendre part à des épreuves Grand Prix il y a 31 ans, en 1991. L’année suivante, il était nommé sur l’équipe équestre canadienne. Au fil des années, il s’est hissé au sommet du sport équestre.

C’est en 2004 que le Canadien a fait la connaissance de son partenaire, Hickstead, un étalon warmblood néerlandais appartenant à John Fleischhaker. Trois ans plus tard, il est devenu le premier athlète canadien de saut d’obstacles à se ranger parmi les dix premiers rangs du classement mondial de la Fédération Équestre Internationale en 20 ans.

Puis sont arrivés les succès olympiques. En 2008, Lamaze et Hickstead ont décroché l’or en individuel ainsi que l’argent en équipe. Le cavalier a aussi participé aux Jeux de Londres en 2012 et remporté une médaille de bronze en individuel à ceux de Rio, en 2016, aux rênes de Fine Lady 5, une Hanovrienne appartenant à Artisan Farms et Torrey Pines Stables.

Avec son fidèle Hickstead, Lamaze a décroché de nombreuses médailles en Championnats du monde, aux Jeux panaméricains et en Grand Prix. Ils ont d’ailleurs été intronisés au Panthéon des sports canadiens l’année dernière.

« Je tiens à féliciter Eric pour sa retraite de la compétition et à le remercier pour le dévouement et la passion inébranlables dont il a fait preuve dans le sport équestre au cours des trois dernières décennies », a déclaré la chef de la direction de Canada Équestre, Meg Krueger,

« Ses nombreuses réussites inégalées sont gravées dans l’histoire du saut d’obstacles canadien, a-t-elle ajouté. Nous sommes attristés de ne plus pouvoir vivre la joie et l’excitation que nous ressentions en regardant Eric concourir. Nous avons toutefois bien hâte d’assister à ses contributions et réussites à venir dans son rôle auprès de l’équipe canadienne de saut d’obstacles. »