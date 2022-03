Même si elle apprécie les sommes additionnelles dévolues aux sports dans le dernier budget provincial, la directrice générale de Sports Québec, Isabelle Ducharme, estime qu’il reste encore beaucoup de rattrapage à faire au niveau du financement du sport amateur et des infrastructures sportives par rapport à d’autres domaines.

IAN BUSSIÈRES Le Soleil

« On parle de 250 millions de plus sur cinq ans, dont 37,3 millions la première année. C’est un premier bon pas dans la bonne direction, mais, ce qu’on voudrait, c’est être dans les priorités. Qu’on fasse du sport une force au Québec », a déclaré au Soleil Mme Ducharme, dont l’organisme regroupe 67 fédérations sportives provinciales, 17 unités régionales de loisir et de sport et 18 partenaires multisports.