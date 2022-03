Josi, Connor et Crouse sont les joueurs de la semaine

(New York) Les trois étoiles de la semaine dans la Ligue nationale de hockey ont été décernées au défenseur Roman Josi des Predators de Nashville, ainsi qu’aux attaquants Kyle Connor des Jets de Winnipeg et Lawson Crouse des Coyotes de Phoenix.

La Presse Canadienne

Josi a récolté neuf passes en trois matchs, aidant les Predators à inscrire deux victoires et à se maintenir dans la course pour une place en séries éliminatoires dans l’Association Ouest.

Le Suisse de 31 ans a obtenu au moins trois points à chacun de ses quatre derniers matchs et mène les défenseurs de la LNH avec 75 points (17 buts, 58 passes).

Connor a amassé deux buts et six passes en trois matchs, contribuant aux victoires des Jets contre Vegas et Chicago.

L’ailier gauche de 25 ans a déjà atteint des sommets personnels en carrière pour les buts, les aides et les points avec encore 19 matchs à jouer.

Crouse, âgé de 24 ans, a dominé la ligue avec cinq buts en quatre matchs la semaine dernière, dont son premier tour du chapeau en carrière lors d’une victoire de 5-3 contre les Sénateurs d’Ottawa.