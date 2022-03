PHOTO JOHN BAZEMORE, ASSOCIATED PRESS

(Atlanta) Lia Thomas a pris les rênes pour les 100 dernières verges de l’épreuve du 500 verges style libre, jeudi, devenant la première femme transgenre à être sacrée gagnante d’un championnat de la NCAA.

Charles Odum Associated Press

Thomas, de l’Université de Pennsylvanie, a entamé la compétition en tant que favorite. Elle a connu sa meilleure course de la saison avec un temps de 4 minutes 33,24 secondes.

« Je n’avais pas vraiment d’attentes, a laissé tomber Thomas. J’étais juste heureuse d’être ici et d’offrir la meilleure performance dont je suis capable. »

Emma Weyant, de l’Université de Virginie, a décroché l’argent grâce à un temps de 4 : 34,99.

Thomas sera aussi la favorite lors du 200 m style libre, vendredi.

Thomas compétitionnait antérieurement du côté masculin. Elle s’est pliée aux règlements de la NCAA et de la Ivy League depuis qu’elle a entamé son changement de sexe en 2019.

L’inclusion des athlètes transgenres a créé de la discorde dans le sport. Il y avait une poignée de contestataires à l’extérieur du complexe aquatique de Georgia Tech afin de protester. Certains spectateurs dans les estrades ont également brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « sauvez le sport féminin ».

« J’essaie d’ignorer tout ça autant que possible, a expliqué Thomas. Je tente de me concentrer sur la natation seulement… et de bloquer tout le reste. »