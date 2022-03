Durant la saison 2008-2009 du Canadien, j’ai décidé de me faire plaisir et de m’acheter un chandail d’un des joueurs de l’équipe. J’ai opté pour un joueur qui me semblait à la fois sympathique et voué à un avenir certain avec le CH, Mike Komisarek. Je savais qu’il devenait joueur autonome sans restrictions, mais j’ai toujours su qu’il allait signer un contrat à long terme avec le Canadien. Je suis tombé de haut en apprenant qu’il avait signé à Toronto et que Montréal n’avait rien fait pour le retenir. J’ai porté mon chandail trois ou quatre fois. J’ai suivi de loin sa carrière, mais la suite des choses a donné raison à la direction du Canadien. Bref, je n’ai pas postulé pour remplacer Marc Bergevin !