L’équipe de Formule 1 Haas n’a pas encore décidé si le pilote russe Nikita Mazepin disputera la saison.

Jerome Pugmire Associated Press

Vendredi, la F1 a annulé le Grand Prix en Russie prévu le 25 septembre, affirmant qu’il était « impossible » d’y disputer une course compte tenu de la situation après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Haas a retiré sa commandite de la société russe Uralkali, jeudi soir, et fait rouler des voitures blanches lors de la dernière journée des essais hivernaux à Barcelone. Haas reçoit non seulement un financement important d’Uralkali, mais aligne également Mazepin comme l’un de ses pilotes.

Le directeur de l’équipe, Guenther Steiner, a révélé que le pilote de 22 ans, qui n’a pas assisté aux disponibilités médias jeudi et vendredi, n’a aucune garantie.

« Il n’y a aucune garantie. Il y a des gouvernements (impliqués) et je n’ai aucune idée de ce qui s’en vient de ce côté, a précisé Steiner. C’est sûr que ça le dérange parce que c’est son propre pays. »

L’avenir de Mazepin et la décision de continuer avec Uralkali en tant que commanditaire seront abordés la semaine prochaine.

Mazepin a gazouillé vendredi : « À mes partisans — c’est une période difficile et je ne contrôle pas beaucoup ce qui est dit et fait. Je choisis de me concentrer sur ce que je PEUX contrôler en travaillant dur et en faisant de mon mieux pour mon @HaasF1Team. Mes plus sincères remerciements pour votre compréhension et votre soutien. »

Steiner a déclaré que la situation était très complexe.

« Il faut la résoudre. Tout ne dépend pas de nous », a poursuivi Steiner, ajoutant que « nous devons voir comment la situation évolue en Ukraine… Il y a des problèmes juridiques que nous devons résoudre et ensuite voir ce qui en ressort. »

Steiner a ajouté que le propriétaire de l’équipe américaine de Haas, Gene Haas, « soutient la décision » de supprimer la commandite d’Uralkali sur les voitures. Elles sont généralement rouges, blanches et bleues avec une livrée qui ressemble au drapeau russe.

Sebastian Vettel, quadruple champion de F1 et pilote d’Aston Martin, a affirmé, jeudi, qu’il n’allait pas courir en Russie.

Le pilote allemand de Haas, Mick Schumacher, a fait part de sa tristesse face aux évènements qui se déroulent en Ukraine.

« Nous avons tous entendu l’horrible nouvelle que la guerre a commencé et je pense que c’est quelque chose qui nous affecte tous, quelque chose qui me rend personnellement vraiment triste, a mentionné Schumacher, le fils du septuple champion de F1 Michael Schumacher. Je pense que nous devrions tous espérer et prier pour l’Ukraine. »

La Russie a poussé son invasion de l’Ukraine, vendredi, à la périphérie de la capitale après avoir déclenché des frappes aériennes sur des villes et des bases militaires et envoyé des troupes et des chars sur trois fronts.