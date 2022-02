La Fondation de l’athlète d’excellence a annoncé mardi l’octroi d’une bourse totale de 216 500 $ partagée par 75 étudiants-athlètes qui se dépassent non seulement dans leur discipline respective, mais aussi sur les bancs d’école.

Nicholas Richard La Presse

C’est grâce au Défi 808 Bonneville organisé à Mont-Tremblant en septembre dernier et à 26 parrains et/ou partenaires que la Fondation a pu offrir un tel montant.

« L’édition 2021 du Défi 808 Bonneville m’a ému à nouveau. De voir 325 participants se lancer un défi, sortir de leur zone de confort, s’entraîner et adopter de saines habitudes de vie pour réussir à franchir la ligne d’arrivée me rend très heureux. En prime, nous pouvons aujourd’hui récompenser les efforts académiques et sportifs de pas moins de 75 étudiants et étudiantes-athlètes », a expliqué Dany Bonneville, président-fondateur du Défi 808 Bonneville et qui est aussi un ultracycliste.

L’évènement avait par ailleurs permis d’amasser 450 000 $.

« Chaque année, les résultats des efforts mis dans l’organisation de cet évènement cycliste grand public sont très tangibles et toujours extrêmement satisfaisants », a souligné Martin Lavigne, président de la Fondation de l’athlète d’excellence.

Ainsi, des bourses individuelles, allant de 1500 à 4000 $ ont été remises à ces 75 athlètes provenant de disciplines diverses. Les récipiendaires ont entre 13 et 24 ans et proviennent de plusieurs régions du Québec.