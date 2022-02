Consultez les comptes rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Andreï Svechnikov marque deux buts dans un gain des Hurricanes

Andreï Svechnikov a marqué deux buts en plus de récolter une mention d’aide dans une victoire de 5-3 des Hurricanes de la Caroline aux dépens des Predators de Nashville, vendredi soir.

Brady Skjei et Jaccob Slavin ont tous deux obtenu un but et une aide alors que Jesperi Kotkaniemi a aussi trouvé le fond du filet. Cette victoire porte la fiche des Canes à 2-2-2 depuis la pause du match des étoiles. Martin Necas et Sebastian Aho ont participé à deux buts de leurs coéquipiers.

Frederik Andersen a réalisé 28 arrêts pour mériter la victoire.

Luke Kunin, Filip Forsberg et Tanner Jeannot ont inscrit les buts des Predators, qui ont encaissé un quatrième revers de suite depuis la pause du match des étoiles. Roman Josi a récolté trois mentions d’assistance alors que Juuse Saros a bloqué 25 tirs.

Tirant de l’arrière 4-1, les Predators ont retiré leur gardien au profit d’un sixième patineur. La stratégie a payé quand Forsberg a marqué 24 secondes plus tard. Puis, toujours à six contre cinq, Jeannot a resserré l’écart à 4-3.

Svechnikov a toutefois mis fin aux espoirs des Preds en marquant le but d’assurance dans un filet désert.

Le centre des Predators, Ryan Johansen, a obtenu son 500e point en carrière dans la LNH grâce à une mention d’aide sur le but de Kunin.

Bob Sutton, Associated Press