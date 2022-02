Muhammad Ali. Pour son intelligence, son vécu, son sens de l’humour et sa poésie. Je ne dirais moi-même pas grand-chose, cependant. Car pour une soirée vraiment magique, l’unique et incomparable journaliste sportif Howard Cosell serait chargé de l’entrevue. Et le non moins unique et comique Billy Crystal nous accompagnerait. D’ailleurs, pour un résumé aussi drôle que touchant de la carrière d’Ali, il faut voir cet hommage de Crystal à son ami au Forum de Los Angeles en 1979. Dans un coin de l’écran, on peut voir les réactions d’Ali tout au long du spectacle. Tout simplement délicieux…